Musica contro la lontananza

Per sopperire alla forzata lontananza dagli ospiti delle case di riposo seguite in FVG, il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ha raccolto in un DVD 11 video di canzoni, interpretate dal Coro in occasioni diverse, da donare alle Strutture Protette in modo che gli anziani possano rivedere i volontari del Gruppo oltre che ascoltarli. Nei prossimi giorni la consegna ufficiale nelle varie strutture concordata con i responsabili. È già in lavoro il secondo DVD con ulteriori esibizioni. L’iniziativa gode del patrocinio dell’USCI FVG e della Regione FVG.