Musicandola si fa in tre: laboratori per bambini e formazione

Riprendono gli appuntamenti con Musicandola a cura della Cooperativa Farandola di Pordenone. Si comincia con due laboratori di tecniche espressive musicali rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Luca Fabio Bertolli.Il primo, dal titolo “Musica, tamburi e bolle di sapone” si terrà sabato 13 novembre al pomeriggio nella sede della scuola di musica Farandola in via Molinari 41, a Pordenone.



Il secondo laboratorio sarà un'occasione per giocare con la musica e la socializzazione nella Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell'Adolescenza. Intitolato “La musica dei diritti” si svolgerà sabato 20 novembre nel Convento di San Francesco a Pordenone, in collaborazione con il COSMUS. Per entrambe le giornate è obbligatoria la preiscrizione contattando la segreteria via e-mail (scrivi@farandola.it) oppure telefonicamente al numero 340 0062930. La partecipazione è gratuita, i posti limitati e tutte le attività si svolgeranno in coerenza con le normative sanitarie vigenti. Agli aderenti verrà donato un sasso per un sorriso, decorato da Sara Florian. Ma Musicandola lavora anche con gli insegnanti. È infatti al via il nuovo progetto “Farandola per la formazione”: un percorso di formazione gratuito e itinerante rivolto agli insegnanti degli istituti Comprensivi di Pordenone, per l’anno scolastico 2021 – 2022. Il programma, che verrà presentato a breve, verterà sul tema: “Il linguaggio musicale nell’educazione dei bambini e nello sviluppo degli apprendimenti”.



“Con questa iniziativa – spiega la presidente Valentina Gerometta - Farandola prosegue le attività di formazione e incontro delle figure educanti, già svolte in questi anni e sviluppate anche con la task force educativa musicale attivata durante l’emergenza sanitaria, con l’intento di dare vita a un progetto di educazione e formazione di comunità che, a partire da questo anno scolastico, sarà attivo negli anni per accompagnare le agenzie educative del territorio”.Musicandola è il primo progetto socio educativo musicale integrato, attivo ormai da diversi anni e con un respiro nazionale, tanto da essere stato presentato anche durante corsi e convegni in tutta Italia. “L’intento di Farandola – conclude Gerometta - è quello di perseguire i propri obiettivi educativi, culturali e artistici “ballando” al ritmo dei bambini e delle loro famiglie”.Tutte le iniziative di Musicandola – progetto socio educativo musicale integrato, coordinato dal ricercatore Luca Fabio Bertolli, volto alla prevenzione primaria con finalità educative e formative partendo dall’inclusione educativa, sociale e scolastica - sono realizzate grazie al sostegno di Comune di Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile e con il patrocinio di Confcooperative.Nella foto, alcuni “sassi per un sorriso” decorati da Sara Florian che saranno donati ai bambini che parteciperanno al laboratorio.