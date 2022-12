Nadâl in Filologjiche per bambini e ragazzi

Il centro di Udine è pronto ad accogliere i visitatori con tantissimi eventi che sapranno soddisfare i desideri di grandi e piccini. Tra le tante proposte di quest’anno, non potevano mancare i laboratori per bambini e ragazzi promossi dalla Società Filologica Friulana, con l’intento di creare delle occasioni di svago per le famiglie, ma anche per riscoprire l’abilità e la bellezza dell’artigianato locale.

A partire dalle 14.30 di giovedì 8 dicembre, nel Villaggio di Babbo Natale in piazza San Giacomo, grazie al laboratorio “Grops” con Patrizia Torresin ci si potrà cimentare nell’arte dell’intreccio, utilizzando diversi materiali (midollino, nastri, cordoncini) per la realizzazione di decorazioni natalizie.

Sabato 10 dicembre sarà, invece, dedicato agli addobbi dell’albero di Natale: dalle 10, assieme a Balthazar – Mostra scientifica interattiva permanente di Montereale Valcellina, ci si potrà divertire nella creazione di originalissimi origami. In attesa di Santa Lucia, lunedì 12, alle 17, il Salone d’Onore di Palazzo Mantica accoglierà la lettura animata del libro “Il tesaur di Aurelianus”, in compagnia dell’illustratrice Barbara Jelenkovich, associata ad un laboratorio con le tessere musive per la creazione di decorazioni ispirate ai mosaici di Aquileia, in occasione del centenario della Scuola mosaicisti di Spilimbergo. Gli appuntamenti proseguiranno con un incontro per la realizzazione di oggetti in feltro ed appuntamenti dedicati alle scuole.

In caso di maltempo, tutti i laboratori si svolgeranno in palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana (via Manin, 18). Per informazioni e prenotazioni: info@scuelefurlane.it.

La rassegna “Nadâl in Filologjiche” rientra nelle iniziative “Natale a Udine 2022” ed è realizzata con il contributo del Comune di Udine.