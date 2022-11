Nadia Lorenzon guida Arcometa

Nuova governance e nuovo ambito di azione più ampio per Arcometa, che da Consorzio nato tra le Pro Loco del mandamento dello Spilimberghese copre ora l'area di tutta la provincia di Pordenone con 39 Pro Loco aderenti, comprese quelle che appartenevano ai Consorzi Meduna-Livenza e del Sanvitese e del Sil, i quali sono confluiti nella nuova realtà.

Nuova presidente è Nadia Lorenzon, che ricopre anche l'incarico di vicepresidente della Pro Loco di Pordenone (Consorzio Meduna-Livenza). Vicepresidenti sono stati eletti Laura Melosso (Pro Loco Meduno, che proviene dal Consorzio Arcometa) ed Elver Querin (Pro Loco Zoppola che proviene dal Consorzio Sanvitese e Sil), dando così rappresentanza a tutti i territori dei precedenti Consorzi.

“Questa unificazione tra Consorzi - spiega Lorenzon - dà il via a una sinergia che, contenendo i costi di gestione e dando rappresentanza a tutti i territori dei precedenti Consorzi, permetterà di avere una segreteria unica e un’unica azione di promozione degli eventi delle Pro Loco aderenti. Un progetto unitario fondamentale in questo periodo storico in cui le Pro Loco e il mondo associativo in generale devono fare fronte alla riforma del Terzo settore, ai costi burocratici, al ri-coinvolgimento dei volontari che si sono allontanati a causa della pandemia e al coinvolgimento delle nuove leve soprattutto tra i giovani. Per il 2023, sempre in dialogo continuo con il Comitato regionale dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia, puntiamo ad organizzare corsi per i volontari sui temi della sicurezza, convenzioni per le associate, progetti turistici di ampio respiro anche per partecipare a bandi pubblici e infine continuare la partnership con il progetto del Psr Paîs di rustic amour. Collaborazione, condivisione e aiuto reciproco sono i nostri punti di ripartenza”.

Questi gli altri neoeletti. Come detto i Vicepresidenti Laura Melosso (Pro Loco Meduno, che proviene dal Consorzio Arcometa) ed Elver Querin (Pro Loco Zoppola che proviene dal Consorzio Sanvitese e Sil). Tesoriere Alessandra Stefania Perin (Pro Loco Stevenà). Consiglieri Michele Calonego (Pro Loco San Giovanni di Livenza), Rino Buriola (I due campanili Gaio-Baseglia), Giuseppe Ballin (Fontanafredda), Antonio Tesolin (Casarsa della Delizia), Michele Cester (Chions) e Roberto Mongiat (Spilimbergo).

Il consiglio dei revisori è così composto Alberto Susanna (Pro Loco Santa Lucia di Prata) presidente, Mariangela Avon (Valtramontina) e Giovanni Montico (San Vito al Tagliamento) revisori.

L’elezione delle nuova cariche, avvenuta nella sede della Pro Loco Casarsa della Delizia, ha fatto seguito all’assemblea dei soci Arcometa svoltasi al teatro cinema Castello di Spilimbergo. Presieduta da Gian Franco Tonus, attuale presidente della Pro Loco Pordenone, l’assemblea ha visto il saluto al presidente uscente del Consorzio Arcometa Cristian De Rosa e del vicepresidente uscente Roberto Mongiat. In rappresentanza dell’Unpli Fvg c’era il delegato consigliere regionale Francesco Pattanaro.