NanoValbruna, Luca Mercalli spiega il cambiamento climatico

Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e professionisti del settore, atteso dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli Venezia Giulia, NanoValbruna, che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente, tutela degli ecosistemi, sostenibilità e nanotecnologie. La manifestazione - diretta da Annalisa Chirico con il coordinamento scientifico di Paola Del Zotto Ferrari - vuole raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando soprattutto ai più giovani il ruolo di motore del cambiamento, in un angolo di terra unico per valenza biogeografia e storica. Centinaia i ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza in NanoPiçule e incontrare i protagonisti di questa edizione negli appuntamenti “meeting with”.

Accanto alle escursioni “GreenExperience”, coordinate da Francesco Chirico, i panel scientifici di respiro mondiale e la tavola rotonda con imprenditori della Green economy, docenti e amministratori, spicca a suggello di questa edizione - sabato 24 luglio alle 17.00 in Val Saisera - il debutto in prima assoluta di un’attesa produzione artistica firmata dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con la partecipazione di una vera e propria “star” della divulgazione scientifica. Sarà, infatti, il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli con un’intensa narrazione a condurre lo spettatore in un viaggio nella storia dei cambiamenti climatici, sulle note eseguita dall'Orchestra e seguendo lo sguardo dei compositori che in musica hanno descritto il loro tempo.



Nello spettacolo “Stagioni - Ieri, oggi, domani” c’è un filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e l’ironico contrasto tra Würm (il nome dell’ultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Un concerto – con un’anteprima(ore 19.30 Chiesa di Santa Maria del Mare) ealle 11.00 - inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti su musiche di Salieri, Vivaldi, Schubert, Haydn sono infatti curati dal compositore Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato l’aspetto descrittivo e realizzata una rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre lingue del passato, del presente e del futuro. Un inedito viaggio musicale imperniato sulle stagioni, sul loro variare, mutarsi. E proprio sul concetto di tempo, cronologico e meteorologico, si sviluppa il percorso musicale scelto: tutti i brani infatti sono accomunati da una precisa descrizione di diverse condizioni meteorologiche. Il concerto è anche all’interno e in collaborazione con la manifestazione Carniarmonie, che festeggia quest’anno il suo trentennale.