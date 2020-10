Napoleone torna a Campoformido

"Come Napoleone noi non ci arrendiamo. Anche di fronte alla situazione straordinaria che stiamo vivendo riteniamo che, seppur con le dovute precauzioni, sia necessario andare avanti e continuare a promuovere il nostro territorio, valorizzandone la storia e i suoi luoghi. Ci impegniamo anche quest'anno ad offrire a tutti la possibilità di trascorrere una giornata piacevole e ringraziamo col cuore quanti, nonostante le avversità, hanno ritenuto importante sostenere la manifestazione "Un giorno con Napoleone"!".

Con queste parole il Comitato Organizzatore, composto da Francesca Meneghin, Chantal Rizzardi e Diego Compagnoni, annuncia la quinta edizione dell'evento - in programma sabato 17 ottobre a partire dalle 08:30, che vuole ricordare il Trattato di Campoformio e la presenza francese in Friuli, ma che ha anche lo scopo più ampio di favorire la promozione turistica del territorio.



Un programma "non ridotto, ma riorganizzato", ci tengono a precisare i tre organizzatori da Campoformido. Tante sono infatti le possibilità offerte a chi vorrà trascorrere qualche ora nella città del Trattato: dalle visite guidate, al consueto mercatino dell'usato e antiquariato, alle attività con le scuole locali che hanno anche quest'anno aderito. Tornano poi i concorsi "Miglior vetrina" e "Miglior costume storico" con cui l'associazione Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio, organizzatrice dell'evento, col supporto di Comune di Campoformido, PromoTurismo FVG, Club Unesco di Udine, Fondation Napoleon, ha promosso in questi anni la partecipazione degli esercizi commerciali e della cittadinanza.

Non mancherà la parte di rievocazione storica, con l'addestramento del 113° reggimento francese "d'Infanterie de Ligne" e una piccola esposizione sulla "Moda civile e militare al tempo di Napoleone". Dulcis in fundo, la parte culturale, con la presentazione del volume "Gli assedi italiani di Napoleone e soprattutto una conferenza internazionale in Italiano e francese che vedrà la partecipazione dello storico francese Patrice Guennifey, ex direttore del "Centre de recherches politiques Raymond Aron, introdotto dal Prof. Gianluca Volpi dell'Università di Udine, che patrocina l'evento. Questo momento, come anche la successiva simulazione della firma, saranno trasmessi in streaming su Facebook e Youtube e visibili nei punti aderenti. Un occhio anche alla tavola con pranzi e cene diffuse in tutti i locali del paese, il tutto nel rispetto delle prescrizioni vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per concludere, prima del tradizionale appuntamento con la cena storica coi rievocatori, un concerto coi musicisti allievi del Liceo Musicale XXV aprile di Portogruaro con musiche di Beethoven, Clementi, Paisiello, Mozart e Liszt.