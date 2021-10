Napoleone torna a Villa Manin

Domenica 24 ottobre, alle 11.30 a Villa Manin di Passariano, avrà luogo la rievocazione storica della firma del Trattato di Campoformio, avvenuta il 17 ottobre 1797 nella residenza del doge di Venezia, dove Napoleone si era stabilito quasi due mesi prima con la propria guarnigione.



A cura di Erpac FVG, Le Souvenir Napoléonien e l’Associazione Napoleonica d’Italia, si potrà assistere alla ricostruzione scenica dell’evento storico con protagonisti Napoleone per la parte francese e quattro diplomatici in rappresentanza dell’Impero Asburgico. I rievocatori interpreteranno le ultime fasi delle lunghe trattative prima di procedere alla firma del Trattato.



La rappresentazione sarà introdotta da Paolo Foramitti, storico napoleonico, che spiegherà per quale motivo il trattato, sottoscritto a Villa Manin, prese il nome di Trattato di Campoformio.



La rievocazione si inserisce fra le attività collaterali alla mostra in corso a Villa Manin fino al 9 gennaio 2022, Napoleone. Un omaggio.