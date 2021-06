Nasce a Udine il club del ricamo

Nasce ad Udine, dalla volontà di sette soci fondatori, l’Associazione di Promozione Sociale “Club Friulano Lavoro a Ferri e Ricamo”. Il progetto, in realtà, è nato più di un anno fa, poco prima del lockdown causato dal covid-19. In questi giorni l’ufficialità con l’atto costitutivo e lo statuto depositati all’agenzia delle entrate.



Il primo organigramma vede Presidente Maria Martinig, nome noto nel mondo del lavoro a ferri in Friuli Venezia Giulia, Vice Presidente Tatiana de Franceschi, Segreterio Thomas Spessot e Consiglieri Simone Spessot e Antonietta de Franceschi.



Il Club, seppur giovanissimo, ha sede in via Alba 1/c, nel quartiere di Paderno, a Udine, dove può contare di una sala di quaranta metri quadri dedicata, con sistemi di sanificazione dell’aria ed un ampio parcheggio riservato per i soci.



L’Associazione, che ha voluto assumere la precisa identità di Associazione di Promozione Sociale, iscritta agli enti del terzo settore, ha come obbiettivo quello di organizzare corsi e momenti di aggregazione, dedicati a soci e simpatizzanti, per lo più appassionate e interessate ad imparare o migliorare le proprie capacità nel lavoro a ferri, realizzando splendide realizzazioni. Ma non solo: uno degli obbiettivi sociali è quello di promuovere la cultura delle arti di ricamo tradizionali, come ad esempio quella storica del tombolo gradese.



La Presidente, Maria Martinig, infatti, spiega che: - “ il doppio lockdown imposto dalla pandemia, costringendo le persone a casa, ha fatto riscoprire il piacere dei lavori manuali. Le vendite di lana e filati tessili nobili sono aumentate anche del trecento percento e, cosa che non avveniva in passato, le persone si sono abituate ad acquistare on-line un prodotto così particolare, che impone di essere toccato con mano. Questo ha fatto sì che la richiesta di corsi e momenti di approfondimento sia aumentata esponenzialmente. Ma non è facile, infatti un conto è realizzare una sciarpa o un berretto alla benemeglio, altra cosa invece è insegnare alle appassionate con una formazione di tipo professionale. Ed a Udine siamo gli unici che propongono questo tipo di attività, in un proprio spazio perfettamente attrezzato, dove offriamo il the ed i biscotti, in perfetto stile inglese, con insegnanti qualificate e di assoluta esperienza. Ciò che ci incoraggia è che si sono iscritte al nostro Club appassionate di ogni età, soprattutto tra i quaranta ed i sessant’anni, ma non mancano giovanissime dai 18 ai 25 anni, che stanno riscoprendo il piacere di vestire con accessori realizzati a mano. “ – “Nel nostro piccolo” – conclude la Presidente – “con le nostre iniziative cercheremo sempre di ricordarci di chi soffre ed ha bisogno di un aiuto concreto, molte delle nostre attività infatti hanno da sempre un risvolto benefico”.Il club, a conferma dell'interesse per il settore, ha già ricevuto una richiesta per l'apertura di una sede a Pordenone.I corsi a Udine prenderanno il via a settembre, ed in programma ci sono già tre proposte per le interessate: un corso dedicato alla realizzazione di calzetti fatti a ferri, uno per la realizzazione di borse tramite la tecnica dell’uncinetto ed uno di ricamo di livello base e medio. A ottobre invece è già programmato un corso dedicato al lavoro a ferri per realizzare sciarpe e maglioni o scialli in coordinato.Per iscriversi o per semplici informazioni è possibile scrivere una e-mail a clubfvg.ferriricamo@gmail.com o chiamare il numero della segreteria, 389 133 46 98 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:30. L’associazione ha aperto anche una pagina Facebook ufficiale “Club Friulano Lavoro a Ferri & Ricamo”.