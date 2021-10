Nasce il corso per tecnici per la consulenza agronomica

Cefap, capofila del Polo Formativo Agroalimentare, propone in collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati del Fvg, un innovativo corso di formazione superiore, “Tecnico per la consulenza agronomica” che, oltre a offrire una qualificata formazione specialistica di settore, ha valore di tirocinio e permette l'accesso all'esame per l'iscrizione all'Albo, esentando i partecipanti dal tirocinio obbligatorio di 18 mesi.

Una grande opportunità formativa, quindi, per chiunque desideri accedere in modo diretto all’esame di Stato per l’esercizio alla libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

Il corso ha una durata complessiva di 800 ore, di cui 400 in aula su tematiche riguardanti l'estimo, la fitoiatria e le valutazioni ambientali, e ulteriori 400 ore in situazione in studi professionali e assicurativi (direttamente in "campagna grandine"), per favorire l'acquisizione di competenze di tipo pratico e la possibilità di esperire attività tipiche della figura iscritta all'albo, tra le quali quelle di tipo peritale nel settore dei danni da avversità atmosferiche che offrono un sicuro sbocco lavorativo, ben remunerato.

Il conseguimento della Qualifica Post Diploma, oltre all'accesso all'esame di stato per l'iscrizione al Collegio, consente anche - previo superamento delle prove previste - il rilascio dell'Attestato del Corso di formazione base per l’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (utilizzatori professionali) dei prodotti fitosanitari (PAN) e, solo per i Periti Agrari e i Laureati, l'attestazione del Corso di formazione base per l'abilitazione all'attività di consulente in materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari (PAN).

Il corso è gratuito ed aperto a tutti. Per saperne di più visita il sito www.cefap.fvg.it alla sezione “Corsi”, categoria “Formazione Tecnica Superiore”.