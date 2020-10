Nasce il Fogolar Furlan della Baviera

Il Kulturzentrum Thalkirchen di Monaco di Baviera ha ospitato l'inaugurazione dell'ultimo nato tra i Fogolârs Furlans dell'Ente Friuli nel Mondo. L’evento, rimandato a più riprese a causa dell’emergenza epidemiologica che ha investito anche la Germania, è stato simbolicamente celebrato il 3 ottobre, Giorno dell'Unità Tedesca decretato festa nazionale a ricordo della riunificazione della Germania del 1990, e ha testimoniato con forza la vivacità e l'autorevolezza dei friulani residenti nel Land. Il Fogolâr Furlan a Monaco è stato costituito su iniziativa dell’imprenditore Matteo Andretta, classe 1988, originario di Lignano Sabbiadoro.

Non ha nascosto il suo entusiasmo il giovane presidente del Fogolâr che, forte del riconoscimento giuridico di cui ha voluto dotare il sodalizio - si tratta infatti di un'associazione culturale riconosciuta a tutti gli effetti dal governo tedesco -, ha sottolineato come lo stesso si propone di fungere da braccio operativo della Regione in Baviera. "Monaco - precisa Andretta - è una città con interessi economici, culturali e turistici molto importanti e la nascita del sodalizio rappresenta non solo l'occasione per poter rinnovare i legami storici tra la Baviera e la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche per stringere nuove collaborazioni che potranno sfociare in opportunità di scambi professionali in settori diversi ma complementari dell’economia e della cultura dei rispettivi territori”.

Il Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso, alla prima uscita ufficiale all’estero dall’inizio del mandato, ha rimarcato l’importanza strategica del nuovo Fogolâr di Baviera nel quale i corregionali rivestono ruoli e svolgono attività che possono rappresentare uno straordinario veicolo di rappresentanza e promozione della Regione non soltanto sul piano culturale ma anche su quello dello sviluppo commerciale. Basso ha inoltre esteso un sentito ringraziamento ai presenti per la solidarietà offerta alla popolazione del Fvg attraverso l’invio in piena emergenza sanitaria, e ancor prima dell’ufficializzazione del sodalizio, di una corposa donazione all’ospedale di Udine.

Sono quindi seguiti gli interventi del vice presidente del Fogolâr Fabio D'Agostino e del socio Lorenzo Cattaneo, e le testimonianze della presidente della Camera di Commercio Italiana a Monaco Annamaria Andretta e dell’imprenditore Mario Andretta, entrambi eredi e continuatori della grande dinastia che ha messo radici in Baviera nei primi anni del '900. Sono intervenuti con un video saluto anche il Console generale d’Italia a Monaco Enrico De Agostini, il docente dell’Università di Klagenfurt Luca Melchior e la famiglia Nonino al completo che da Percoto ha dedicato un brindisi al neonato sodalizio.

Ospite d’onore dell'inaugurazione il cantautore Dario Zampa che ha inorgoglito i presenti con una selezione di brani in lingua friulana. Applaudita anche la performance di Zuleika Morsut, cantante originaria di Aquileia ma da tempo trapiantata in Baviera, che ha indossato la seconda maglia ufficiale 2020/2021 dell’Udinese calcio dedicata al Friuli e a tutti i Fogolârs Furlans in Italia e nel mondo.

Ha coronato l’evento una degustazione di prodotti tipici dell’enogastronomia nostrana in collaborazione con importanti aziende friulane del settore.