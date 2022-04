Nasce Kalipè, nuovo servizio di ascolto per adolescenti e genitori

Nasce Kalipè, il nuovo servizio di ascolto e consulenza psico-pedagogica rivolto ad adolescenti e ai loro genitori della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia, realizzato grazie al supporto e al finanziamento della Fondazione Pittini e del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo. Un servizio che si basa su un approccio educativo e che considera le difficoltà adolescenziali come battute d’arresto nel percorso di crescita: si prevede non solo l'accesso in presenza o un primo contatto via email e telefono ma anche online in modalità a distanza, in base a quello che fa sentire più a loro agio i giovani e le famiglie. La pandemia ha aumentato le situazioni di disagio e questa vuole essere una risposta concreta.

Obiettivo del servizio è aiutare gli adolescenti e le famiglie ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà che crescendo possono incontrare, con la possibilità di parlare con educatori specializzati, reperibili 24 ore su 24 e in qualunque modalità si preferisca, anche quella online.

“Kalipè - ha spiegato Elisa Paiero, responsabile del Servizio per i Giovani della cooperativa sociale Il Piccolo Principe - è un augurio che nella zona dell'Himalaya viene rivolto a chi si incammina verso le montagne ed il cui significato è quello di poter “camminare sempre a passo corto, e lento". Con questo nome volevamo far capire che Kalipè è uno spazio di ascolto accogliente in cui noi educatori ci mettiamo a fianco dei ragazzi adolescenti e delle loro famiglie per un tratto di strada, facendo loro sperimentare un modo diverso di camminare verso il futuro“.

Rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 21 anni, per accedervi gli adolescenti potranno inviare una email, telefonare o incontrare di persona gli educatori nel modo che li fa sentire più a loro agio: non solo nella sede del servizio (in via Vittorio Veneto a Casarsa) ma anche passeggiando all’aria aperta oppure chiacchierando via computer (il tel. è 378 3032959). Verrà garantito l’anonimato. Lo stesso servizio è aperto anche a genitori di preadolescenti e adolescenti che sentono il bisogno di un confronto nel gestire la relazione con i propri figli o che vivono un momento di difficoltà legato alla loro crescita. Si tratta di un servizio completamente gratuito per le ragazze e i ragazzi che ne fanno richiesta e per le famiglie che già stanno facendo un percorso con i servizi pubblici sociali e sanitari del territorio, per gli altri nuclei famigliari vengono garantiti costi contenuti secondo i principi di solidarietà della cooperativa.

“Alla luce del generale disorientamento dei modelli educativi adulti e delle sempre maggiori difficoltà da parte dei ragazzi nel gestire in modo funzionale i propri compiti evolutivi - ha aggiunto Elisa Paiero - la nostra cooperativa ha sentito il bisogno di dare una risposta, realizzando un servizio professionale che, a costi contenuti e in rete con i servizi pubblici sanitari e sociali del territorio, offrisse un supporto rapido e professionale”. Nel servizio è, infatti, impegnato personale de Il Piccolo Principe specializzato in particolare riguardo allo sviluppo adolescenziale: educatori professionali e socio-pedagogici, professionisti con specifiche competenze nelle problematiche che ostacolano il percorso di crescita dei giovani.

“Attualmente - ha concluso Paiero - sono in crescita gli adolescenti e le famiglie in difficoltà, al punto che i servizi pubblici territoriali non riescono ad intercettarli nel momento in cui le loro difficoltà sono in fase precoce e i servizi privati sono economicamente inaccessibili per alcune famiglie. Noi crediamo che con un intervento più tempestivo e con un lavoro in rete fra professionisti, in molti casi le difficoltà si risolverebbero più rapidamente. A Casarsa abbiamo già sperimentato il servizio a partire da settembre 2021 e abbiamo già accolto cinque ragazzi e tre genitori”.

Inoltre, all’interno di “Kalipè – Spazio di ascolto” Il Piccolo Principe ha anche realizzato la proposta di sportello di ascolto scolastico, avviata al momento nelle due sedi secondarie di primo grado dell’Istituto Meduna Tagliamento e grazie alla partnership con le cooperative Aracon e Thiel, il servizio “Kalipè” è stato avviato anche nei territori di Udine e Monfalcone, sia nella forma di spazio di ascolto per genitori e ragazzi, che nella modalità di sportello scolastico.