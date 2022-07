Nasce la linea di merchandising dell’Università di Trieste

Da oggi, collegandosi al sito store.units.it, sarà possibile acquistare magliette, polo, felpe, kway, cravatte e foulard con il logo UniTS. I primi 100 che effettueranno un acquisto sulla piattaforma di e-commerce avranno diritto alla spedizione gratuita: sarà sufficiente inserire il codice WEAREUNITS22 nella finestra Codice Promo all’interno del carrello prima di effettuare il pagamento.

La promozione sarà sempre attiva al di sopra dei 100 Euro in modo da agevolare gruppi di acquisto spontanei o collegati a particolari realtà dell’Ateneo (studenti di singoli Corsi di studio, Dipartimenti, laboratori…).

“Far parte del nostro ateneo è motivo di orgoglio – sottolinea il rettore Roberto Di Lenarda – da oggi abbiamo uno strumento in più per dimostrarlo. Partiamo oggi con un’offerta di prodotti varia e di qualità che andrà ad arricchirsi nei prossimi mesi. Seguiteci sui social e sul sito UniTS per rimanere aggiornati!”.

In dettaglio, questa la lista dei capi pronti per essere messi nel carrello (disponibili in versione maschile e femminile): Felpa blu zip/cappuccio e felpa girocollo blu, T-shirt bianca e blu, Polo bianca e blu, Kway unisex, cravatta e foulard. In arrivo a breve anche mug e agenda.