Nasce un libro per raccontare il Covid visto dai bambini

L'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, attraverso l'assessorato alla cultura e la biblioteca Sandro Pertini, ha dato alle stampe una pubblicazione molto speciale. Il libro, infatti, raccoglie i disegni dei bambini, realizzati in particolare durante il lockdown.

"La pandemia - spiegano il sindaco Livio Vecchiet e l'assessore Mauro Benvenuto - ha interrotto tutte le normali attività quotidiane e ci ha costretti ad adottare severe misure precauzionali per evitare il contagio e prevenire il diffondersi del virus. Tra tante difficoltà e a tanti sacrifici chiesti, in particolare, ai nostri bambini come non andare a scuola, non praticare attività sportive, non poter incontrarsi con gli amici, sono però emerse molte qualità e sensibilità".

"In mezzo a questo inaspettato vortice in cui ci siamo, nostro malgrado, trovati, il personale della Biblioteca ha saputo stimolare i pensieri, le emozioni, le paure di tanti bambini, dando vita al progetto #pussaviacoronavirus. La fantasia e la creatività dei più piccoli associata alla loro esperienza è stato un connubio importantissimo per la loro crescita personale e formazione educativa. Dobbiamo ringraziare tutto il nostro personale che con grande attenzione, professionalità, competenza e passione è riuscito a coinvolgere tanti bambini e ragazzi in un momento cosi particolare. Come amministrazione comunale abbiamo ritenuto opportuno raccogliere tutto il materiale in questa pubblicazione come testimonianza attiva di un momento storico che non dimenticheremo, e in una prospettiva di rinascita e di ripresa per tutti".

"Chi ci conosce, chi ci frequenta sa con quanta gioia ed entusiasmo lavoriamo con i bambini", spiegano dalla Biblioteca di Ronchi. "Siamo abituati, da sempre, a ospitarli nella nostra biblioteca sia la mattina, accompagnati dalle loro insegnanti, sia nel pomeriggio quando partecipano alle molteplici attività di lettura e laboratori che organizziamo per loro".

"Così è comprensibile che durante i difficili mesi della pandemia, mentre la biblioteca doveva per forza rimanere chiusa, è stato principalmente ai bambini che si è rivolto il nostro pensiero. Ci chiedevamo come potessero reagire alla mancanza della scuola, degli amici, degli appuntamenti in biblioteca… insomma come riuscissero a vivere questa strana mancanza di socialità. E ci mancavano. Soffrivamo per la mancanza di contatto con loro, volevamo mandare un messaggio di vicinanza, mantenere vivo il rapporto che negli anni avevamo sempre coltivato".

"Poi un bambino di otto anni ci ha fatto avere un suo racconto: è nato così il progetto #pussaviacoronavirus, con l’idea che l’elaborazione di quanto stava accadendo potesse essere terapeutico ed emotivamente d’aiuto per i bambini, e per tutta la comunità. A questo punto abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, per dire innanzitutto ai bambini che noi c’eravamo, c’eravamo ancora e pensavamo a loro. Così, anche con il supporto della scuola, li abbiamo sollecitati a riflettere liberamente e senza vincoli su quanto stavano vivendo. I bambini hanno risposto anche questa volta con entusiasmo. Ci hanno inviato tantissimi disegni, ma non solo; si sono espressi anche con le parole e la musica. Abbiamo sofferto con i toni cupi dei disegni, le rinunce messe nero su bianco, ma abbiamo gioito per ogni arcobaleno, ogni #andràtuttobene, ogni segno di solidarietà. Tutti i lavori che abbiamo ricevuto sono stati in primis pubblicati sui canali social della biblioteca, e questo ci ha permesso di rinsaldare il legame con i più piccoli", concludono dalla Biblioteca.