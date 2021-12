Natal dell'oca a Fanna

Natal dell'oca domenica 12 dicembre a Fanna. Una grande festa per i bambini con i giochi di Maman e il gioco dell'oca da tavolo in friulano.

Conoscerete gli asinelli dell'Associazione "Gli amici di Totò", Lalla la bianca asina della fattoria, i due pony, le pecore, le galline Morosete e le Valdarnesi, anatre, oche e tacchini.

Potrete creare oggetti con la morbida lana e con il feltro, giocare al grande gioco dell'oca dal vivo, lungo 600 metri e, nel pomeriggio, ascoltare la musica delle cornamuse.

Assaggerete le crépes dolci e salate di Rita, il formaggio di capra e vaccino di Giuseppe, la polenta bio di Ettore e qualche altra sorpresa sicula e poi ci saranno le bevande calde preparate dalla Pro Loco e degli Alpini di Fanna.

Una grande festa dove troverete anche oggetti e regali di Natale da acquistare, realizzati direttamente in fattoria.

Ci sarà modo di ascoltare anche la storia di Santa Lucia e del Natale.