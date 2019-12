Natale 'fai da te' al Terminal Nord

Al Parco Commerciale Terminal Nord si respira pienamente aria di Natale ed è tutto pronto per il laboratorio magico. Da sabato 21 a lunedì 23 dicembre dalle 16 alle 19 in galleria saranno allestiti il laboratorio delle letterine destinate a Babbo Natale e quelli per la costruzione dei giocattoli. Tre pomeriggi dedicati ai bambini e alla loro fantasia, ma anche alle mamme e ai papà che vorranno costruire assieme ai propri figli un dono natalizio da mettere sotto l’albero per un Natale all’insegna del “fai da te”.

Nei laboratori i bambini potranno creare i giocattoli preferiti per goderseli durante tutto l’anno nuovo oppure per fare un dono personalizzato. E tra una costruzione e l’altra si può approfittare per una pattinata sul ghiaccio o per un giro sul trenino. Le attrazioni natalizie del Parco anche quest’anno sono prese d’assalto dai visitatori di ogni età.

La pista di pattinaggio da 240 metri quadrati, allestita nella piazza retrostante il Parco, è in funzione fino al 12 gennaio, dalle 15 alle 20 nei giorni feriali, mentre l’orario sarà prolungato dalle 10.30 alle 20 nei giorni festivi, prefestivi e nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Anche l’immancabile Trenino di Natale - che percorre la promenade esterna fino al 13 gennaio – è pronto a far viaggiare i più piccoli tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19, mentre le domeniche, la vigilia di Natale e il 6 gennaio è disponibile mattina e pomeriggio.