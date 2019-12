Natale a Buttrio tra concerti, mostre ed eventi

Inaugurato con il Festival In Arte... Buri, giunto quest’anno alla 37° edizione, prosegue il calendario natalizio del Comune di Buttrio con eventi, mostre e concerti. Il prossimo appuntamento è per il 14 dicembre: al Museo della Civiltà del Vino, alle ore 16, i nonni raccontano come festeggiavano una volta il Natale, tanto tempo fa. Alle 18.30, in Villa di Toppo Florio, inaugurazione personale di pittura dell’artista Alberto Zorzini “Speriamo che sia femmina”: ben cento opere saranno esposte fino al 25 gennaio. In serata, alle 20.30, all’Auditorium Piccini “Armonie di Natale”, concerto di voci e suoni del corpo bandistico Santa Cecilia di Pradamano, con gli allievi della Scuola di musica e il Coro Betel della comunità rumena di Udine.



Il 22 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Camino, alle ore 20:30 “Carantan”, concerto di canti e musiche natalizie della tradizione friulana. Il 5 gennaio, in Villa di Toppo Florio, alle ore 20,30, concerto di Habaka Kay Foster Jackson, grande interprete della tradizione gospel e spiritual afroamericana. Il programma natalizio ci chiude il 6 gennaio nell’area ex Bravi alle alle 17.30, con la tradizionale accensione del Pignarûl, a cura dell’Ail Sagre dai Ucei e de Viscje.