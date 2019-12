Natale a Buttrio

Prosegue con eventi, mostre e concerti il calendario natalizio del Comune di Buttrio. Sabato 21 dicembre, al mattino, tradizionale incontro in Villa di Toppo-Florio per lo scambio di auguri tra amministrazione comunale e associazioni, un’occasione per ringraziare chi si adopera per la comunità. Da anni alla giornata partecipano alunni della scuola media, che allietano l’atmosfera con musiche natalizie. La mattinata si conclude con la consegna di attestati e premiazione delle eccellenze sportive che si sono distinte nel corso dell’anno e, infine, con un brindisi. Fino alle 12 mercatino natalizio realizzato dai ragazzi, gestito con la collaborazione dei genitori.

Domenica 22 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Camino, alle ore 20:30 “Carantan”, concerto di canti e musiche natalizie della tradizione friulana (ingresso libero).

Il 5 gennaio, in Villa di Toppo Florio, alle ore 20,30, concerto di Habaka Kay Foster Jackson, grande interprete della tradizione gospel e spiritual afroamericana. Il programma natalizio ci chiude il 6 gennaio nell’area ex Bravi alle alle 17.30, con la tradizionale accensione del Pignarûl, a cura dell’Ail Sagre dai Ucei e de Viscje. Fino al 25 gennaio, in Villa di Toppo Florio, personale di pittura “Speriamo che sia femmina” con cento opere dell’artista Alberto Zorzini.