A Latisana, sabato 4 dicembre alle ore 16.00, si inaugurerà il “Natale a Latisana”! L’appuntamento in Piazza Indipendenza dove si accenderà l’albero, si aprirà l’area giochi per bambini con la presenza di due artisti di strada ed il sottofondo di musiche natalizie proposte dalla “Christmas Street Band”. Sempre sabato, si aprirà, poi, il Villaggio di Natale presso l’Oratorio, arricchito anche dalla presenza di una grande pista di pattinaggio.



Domenica 5, dalle ore 15.00, nelle vie e piazze di Latisana, musiche tradizionali natalizie con i “Clamor et Gaudium” mentre a Pertegada sono previste: la “Lucciolata”, passeggiata benefica a favore del CRO di Aviano a cura del Gruppo Mamme e, nella Piazza, l’accensione dell’albero donato alla comunità dal Gruppo Alpini di Pertegada con animazione e musiche natalizie con la “Christmas Street Band”.

“Natale a Latisana”, sarà il contenitore di una serie di eventi, organizzati dall’Amministrazione Comunale di Latisana in collaborazione con la Pro Latisana e con le molte Associazioni che operano sul territorio che proseguiranno sino al 6 gennaio.



Tutti i giorni, le luci e le proiezioni luminose su alcuni edifici renderanno l’atmosfera suggestiva ed elegante; per i fine settimana, invece, è previsto un programma di animazione che coinvolgerà la città con musica natalizia e artisti da strada itineranti così da evitare assembramenti.Non mancheranno poi i Presepi: novità assoluta di quest’anno, un “Presepe di Sabbia” in Piazza Caduti della Julia, realizzato in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. e con la direzione artistica di “Dome Aghe e Savalon d’Aur” di Lignano Sabbiadoro; si potranno visitare anche quelli “tradizionali” a Latisana e a Bevazzana, Gorgo, Latisanotta, Paludo, Pertegada e Sabbionera mentre, ad Aprilia Marittima si potrà ammirare, da sabato 11 dicembre (ore 17.30), il Presepe Galleggiante.Il 5 e 6 gennaio, le feste si concluderanno con le tradizionali “Foghere”: il 5, alle ore 18.30 la “Foghera di Sabbionera e Paludo” (dietro ospedale) mentre alle ore 20.00 a Pertegada la “Foghera Tal Timent”; il 6 gennaio, alle ore 17.30, la “Foghera di Latisanotta” sull’argine del fiume Tagliamento e l’estrazione della “Lotteria dell’Epifania”, dove il possessore del biglietto vincente si aggiudicherà l’automobile in palio.Tutte le iniziative saranno realizzate nel rispetto delle misure anti “COVID-19”.Informazioni ed aggiornamenti sul programma del “Natale a Latisana” sono pubblicati sulla pagina facebook “Natale a Latisana” o sul sito e la pagina Facebook della Pro Latisana.