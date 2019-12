Natale a Moggio

Conto alla rovescia per l’appuntamento clou delle manifestazioni natalizie programmate a Moggio quest’anno.

Domenica 15 dicembre, Moggio vi aspetta in piazza per lo “Street Food di Natale” con Brovadar, Pistich e Pistif della Val Tramontina e di Erto, i prodotti del Paniere del Parco, i formaggi di malga, il formadi frant, le aziende agricoli e il miele oltre ai dolci , sciroppi e altre bontà carinziane.

Ci sarà il mercatino di Natale con prodotti artigianali e gastronomici, musica e i Presepi veri protagonisti del Natale Moggese.

Nel pomeriggio dalle ore 14 laboratori per bambini “Angeli, feltro e lana”.

Quest’anno anche i presepi renderanno omaggio ai 900 anni di Consacrazione dell’Abbazia di Moggio e saranno esposti nelle chiese, presso la Torre Medioevale e lungo la “Via dei Presepi” vetrine del centro paese, oltre ai vari presepi disseminati lungo le Vie, balconi e piazzette.

I presepi partecipano al concorso Presepi a Moggio” – “A Moggio la stella giunto alla XXII edizione, le premiazioni avranno luogo nel pomeriggio alle ore 15 presso il Municipio di Moggio a seguire saranno aperte le esposizioni.

E per finire sul calar della sera spettacoli di fuoco, magia e lanterne, per rendere ancor più suggestiva l’atmosfera del Natale.