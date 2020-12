Natale a Monfalcone con Daiana Orfei

Ritorna a Monfalcone, sabato 19 e domenica 20 dicembre, il “Daiana Orfei Show”, uno spettacolo itinerante d’arte varia circense (senza animali) che il Comune di Monfalcone dedica ai bambini e alle loro famiglie in vista del Natale, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie.



Dalle 15.00 alle 17.30, al Villaggio in Natale in piazza Repubblica e nelle principali strade del centro ci saranno le mascotte del momento, come Masha e Orso, Minnie e Topolino, Olaf e i Minions e altri magici amici.

Inoltre: sfilate di clown, giocolieri, mangia fuoco, le magiche bolle di sapone.



Da non perdere la Bici Galattica, un bellissimo esemplare di bici, proveniente dalla Russia, gigante, unica nel suo genere sfreccerà per le vie della città regalandoci stupore e gioia.

Domenica 20 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, la Pro Loco di Monfalcone organizza una castagnata in piazza della Repubblica. Sarà allestito un punto di distribuzione tra le due casette di legno, le castagne saranno consegnate in sacchetti di carta per essere consumate altrove, il tutto sotto controllo di un addetto alla sicurezza responsabile del rispetto delle normative anti Covid.



Si ricorda che fino al 6 gennaio compreso, in tutte le vie e aree con sosta a pagamento del centro cittadino è istituita per tutti i veicoli una deroga temporanea all’obbligo di pagamento del ticket relativo alla sosta.