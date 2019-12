Natale a Monfalcone continua a stupire

Proseguono gli appuntamenti di Monfalcone Natale, con tanti eventi dedicati soprattutto ai bambini e alle loro famiglie nel segno della nostra tradizione, ai quali si aggiungono le aperture straordinarie (lunedì 16 dicembre) del MuCa – Museo della cantieristica e della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea che ospita la mostra “Lucio Fontana e i mondi oltre la tela”.



Mentre le piazze e le principali vie cittadine sono illuminate a festa e animate da tante attrazioni e anche dalla possibilità offerta dal Comune alle imprese e alle attività di somministrazione del territorio di uscire dal luogo fisico della propria attività per promuovere i loro prodotti, il tradizionale mercatino natalizio in piazza, con casette di prodotti artigianali di qualità, attende cittadini e turisti ai quali viene proposto un ricco calendario di eventi.



Martedì 17 dicembre, alle ore 20.45, per la Stagione di musica del Teatro Comunale di Monfalcone è in programma il concerto Peppe Servillo & Solis String Quartet.



Mercoledì 18 dicembre, in piazza della Repubblica nella tensostruttura riscaldata, alle 15.00 vengono proposte le letture natalizie a cura della Biblioteca comunale e dei Lettori in cantiere, e alle 16.30 uno spettacolo di burattini. Alle 20.45, per la Stagione di prosa, al Teatro Comunale va in scena il musical A Christmas Carol, Canto di Natale.



Giovedì 19 dicembre, appuntamento alle 14.30 in piazza della Repubblica con La fabbrica di Babbo Natale, alle 18.00 nel Rione Aris San Polo Anconetta per gli auguri di Natale e alle 20.45 replica del musical A Christmas Carol, Canto di Natale al Teatro Comunale.



Venerdì 20 dicembre, in piazza della Repubblica, alle 15.30 è in programma lo spettacolo di magia con Mago Mark, e alle 17.00 l’evento Monfalcone premia le sue eccellenze. Alle 20.30, al Teatro Comunale, va in scena il Concerton a cura della Banda Civica Città di Monfalcone.



Sabato 21 dicembre, la Biblioteca comunale ospita la Festa di Natale in Biblioteca con i Lettori in cantiere, per famiglie e bambini dai 3 mesi ai 6 anni. Il centro cittadino viene animato da uno spettacolo itinerante, Christmas Show, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Alle 15.00, in Biblioteca Comunale è proposto l’incontro su Il packaging floreale, a cura della Scuola Fioristi FVG; alle 16.30, in piazza della Repubblica prende il via la Maratona musicale Segnali Dinamici, mentre alle 18.30, al Teatro Comunale è in programma Danzando il Natale, a cura dell’Associazione Coppelia.



Domenica 22, dopo la Passeggiata culturale al villaggio operaio di Panzano (alle 10.00), l’appuntamento è in piazza della Repubblica, alle ore 15.00, con il Concerto Gospel.