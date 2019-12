Natale a Monfalcone

Tante le iniziative nelle piazze e nelle principali vie cittadine di Monfalcone che saranno animate anche dalla possibilità offerta dal Comune alle imprese e alle attività di somministrazione del territorio di uscire dal luogo fisico della propria attività per promuovere i loro prodotti.

Giovedì 12 dicembre, nella tensostruttura riscaldata in piazza della Repubblica, alle 17.00, il Comune di Monfalcone propone il Concerto Blondeau, mentre venerdì 13, alle 15.30, per la gioia di bambini ci sarà il Circo (senza animali) di Daiana Orfei. In collaborazione con l’Associazione Sei di Monfalcone se… alle 18.00 alla Biblioteca Comunale si parlerà di “Arte, creatività e benessere” con Annamaria Poclem; alle 20.45 al Teatro Comunale andrà in scena l’VIII assegna Monfalcone sul Palco a cura del Piccolo Teatro di Monfalcone.

Ricco di appuntamenti il fine settimana monfalconese. Si inizierà sabato alle 8.00 nel centro cittadino con il Mercatino della Rocca, a cura di Bazar Mediterraneo; alle 10.30 in Biblioteca comunale è in programma la presentazione del libro “ll sole splende, è una bellissima giornata!” a cura di Alessandro Montagnana, e alle 15.00, l’evento “L’armonia sulla tavola delle feste” a cura della Scuola Fioristi FVG con una breve introduzione teorica sulla convivialità e l’uso dei fiori sulla tavola nelle varie epoche e preparazione della tavola di Natale; alle 17.00, in piazza della Repubblica, viene proposto il Concerto per Pianoforte con Fiamma Velo e danza con Human Dance Technique; alle 20.30 al Teatro Comunale andrà in scena lo spettacolo di beneficienza: 15° edizione Progetto Unicef 2020 a cura dell’Associazione International Football for Children. Domenica 15 dicembre, in piazza della Repubblica, alle ore 9.30, si aprirà il Mercatino natalizio solidale; alle 10.30 si potrà passeggiare con Babbo Natale e Natalina; alle 11.00 sarà proposto un Concerto natalizio a cura della Scuola Primaria A. Cuzzi. Tra le 10.30 e le 12.30 e tra le 15.30 e le 18.00 nel centro cittadino sarà proposto lo spettacolo itinerante “Fumetti di Natale”; alle 11.30 al Teatro comunale andrà in scena “Jan Van Der Roost in Concerto” a cura della Banda cittadina di Muggia, mentre alle 16.00 verrà proposto in anteprima il film “Il sogno dell’acqua” a cura dell’Associazione culturale Opera Viva. Alle 17.00, in piazza Repubblica, si concluderà la settimana con il Concerto de La Luna e il Falò.

Tutti i giorni in piazza Unità per il Natale monfalconese dei bambini, il Comune di Monfalcone propone il Villaggio di Babbo Natale, un villaggio scenografico dove i bambini si possono immergere in un’atmosfera unica, con la casetta tridimensionale dove i più piccoli possono inviare le “Letterine a Babbo Natale”. E si può pattinare sulla pista di ghiaccio più grande della regione, andare in trenino turistico (gratuito) nel cuore di Monfalcone.