“Luci, colori e suoni per una città unita” è lo slogan e l'essenza di questa particolare edizione del “Natale a Pordenone”, gioco forza diversa dalle altre. Perchè se gli eventi sono impraticabili causa covid, l'Amministrazione comunale non ha comunque voluto privare la città dell'atmosfera e dello spirito natalizio e anzi ha puntato più forte su ciò che nemmeno la pandemia può impedire: rivestire il cuore storico e i quartieri dei colori di tante luminarie e diffondere in centro la musica in filodiffusione tramite Pn webradio, la nuova radio online della città.



Ufficialmente il Natale a Pordenone 2020 partirà con la tradizionale accensione dell'albero in piazza XX Settembre. A fare le veci del sindaco Alessandro Ciriani, ancora in quarantena poiché positivo al Covid, sarà l'assessore Emanuele Loperfido (la cerimonia non prevede la partecipazione di pubblico). Contemporaneamente comincerà la programmazione musicale trasmessa tramite gli altoparlanti da Pn web radio, creatura realizzata da Wideline, Comune di Pordenone, C'entro Anch'io e Ascom Confommercio, tutti partner del Natale 2020.



, piazza XX Settembre, via Cesare Battisti e vicolo delle Acque, parte di viale Martelli, piazzetta San Marco (qui verrà silenziata in occasione delle messe). Il programma sarà incentrato su. Peraltro questa sarà solo la versione natalizia di Pn web radio, che ha e avrà vita propria. L'idea di lungo termine è creare una vera e propria radio della città che, in collaborazione con le associazioni, proponga musica in città e nei negozi in occasione dei grandi eventi., dal centro ai rioni. Il Comune, inoltre, sta rifornendo i quartieri dei tradizionali abeti di varie dimensioni, che verranno addobbati da parrocchie e associazioni rionali.“È chiaro che– è il commento del sindaco Ciriani - ma abbiamo voluto lo stesso accendere la città per riscaldare un po' il cuore, infondere fiducia e creare un clima un minimo favorevole nella consapevolezza che prima o poi questa situazione finirà. Del resto la forza di questa terra sta nella sua capacità di rialzarsi e reagire, come fatto in altre occasioni.e guardare soprattutto a chi il 27 del mese non ha l'accredito dello stipendio.. Cerchiamo di essere uniti e compatti per affrontare questo momento” conclude il sindaco.Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Loperfido: “Abbiamo volutoperchè ciò significa sostenere la nostra comunità, noi stessi”. Non a caso, messaggio che verrà ripetuto anche dalla web radio. “Dall'altro lato – aggiunge Loperfido –per far sentire lo spirito natalizio a famiglie e persone che in questo inusuale Natale sono invitati a spostarsi il meno possibile”.All'organizzazione del Natale ha partecipato anchedi Sviluppo e Territorio: “Quest'anno – osserva – abbiamo puntato a trovare l'equilibrio tra un Natale che da un lato non rinuncia a dare vita e colore alla città, dall'altro non cade in esagerazioni incompatibili con questo periodo”.