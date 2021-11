Presentato questa mattina in conferenza stampa il ricco programma del Natale a Pordenone, una città di luce e stelle. Più di 200 appuntamenti concentrati nelle tre piazze centrali di Pordenone: XX Settembre, della Motta e Risorgimento, ma anche nelle vie del centro e nei quartieri, nelle biblioteche e nei teatri, nei musei e nei locali della città dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022.

A presentarla ufficialmente alla stampa, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore alla Cultura Alberto Parigi, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Commercio Emanuele Loperfido e il responsabile dell’associazione Sviluppo e Territorio Andrea Malacart.

Un restyling completo della città, con luminarie e addobbi a tema, per segnare percorsi ed eventi diffusi, che la attraverseranno rendendola affascinante, viva, dinamica e colorata come le migliori capitali europee hanno insegnato.

"Un lavoro enorme in tempi record– esordisce l’assessore Parigi-, praticamente un mezzo miracolo. Non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo previsto tutto, andando incontro ad esigenze e gusti, per offrire a Pordenone una vasta scelta che incroci le più diverse espressioni culturali, la voglia di stare assieme, la forza della ripresa e il divertimento in sicurezza. Il rispetto della normativa anti covid è assolutamente garantito, con controlli, accessi agli eventi regolati da ingressi contingentati e possesso del Green pass, per una fruizione in totale sicurezza ma senza prenotazione anche a capodanno".

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, installazioni artistiche, concerti, spettacoli, teatro, mostra di presepi, tanta musica e grandi mostre, ma anche casette enogastronomiche con i prodotti tipici del territorio, presenti in tutte e tre le piazze.

Attività, giochi ed intrattenimento per bambini con spettacoli e laboratori e uno spazio a loro dedicato in Biblioteca, con un servizio di animazione e babysitting per divertirsi in libertà mentre i grandi fanno shopping.

"Abbiamo attinto alle grandi potenzialità di Pordenone –spiega l’assessore Loperfido- per aspirare a grandi cose, che attraggano pubblico anche da fuori città e da fuori regione, con l’obiettivo di restituire alla città quanta più normalità possibile dopo l’emergenza epidemiologica. Un punto di partenza per elaborare un format poliedrico di intrattenimento, conciliandolo con il particolare momento che stiamo vivendo, quindi in sicurezza, con un’organizzazione gestita alla perfezione".

Una città che rivive nello spirito degli eventi, nella musica, nel design di strade e piazze, nelle opportunità che crea, per invogliare a frequentarne i negozi, i locali, i quartieri periferici.

"Quest’anno il Natale si triplica – spiega Parigi, entrando più nel dettaglio-: accanto agli eventi nella tradizionale piazza XX Settembre, location saranno anche piazza Risorgimento con musica e spettacoli, il mercato alimentare italiano e l’animazione per bambini, e piazza della Motta, colorata di rosa in onore delle Donne in Rosa e di Elisabetta Imelio, teatro di una quindicina di concerti in collaborazione con la Casa della Musica. Le mostre d’arte visitabili sono 13, la più rinomata delle quali è Il sogno delle cose, in Galleria Bertoia fino al 13 febbraio 2022".

In distribuzione a breve il libretto con il programma completo, il calendario degli eventi e paginette speciali dedicate alla mostra dei presepi, agli appuntamenti nelle tre piazze e una mappa da seguire per trovarli.

"La nostra intenzione nel prossimo futuro – conclude il sindaco Ciriani- è di declinare quanto più possibile momenti dell’anno importanti come il Natale e l’estate in chiave turistica, attraverso iniziative di grandissimo spessore che trasformino Pordenone in città attrattiva per turisti da fuori città e regione. Abbiamo puntato sul divertimento e sulla cultura per soddisfare tutti i palati, ma fatemi dire una cosa: non concentriamoci anche quest’anno su sterili ed inutili polemiche. Il Natale di Pordenone vuole essere un natale di condivisione; la città ha bisogno di ritrovarsi unita almeno a Natale, per stare assieme in uno spirito di concordia. Quindi non perdiamo tempo a punzecchiarci, ma investiamolo sulla nostra città in tutti i settori".

Il calendario completo degli eventi ed eventuali cambi di programma a questo link