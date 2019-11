Natale a Udine, arrivato il sostituito di 'Spelacchio'

E' programmata per domani, venerdì 29 novembre, l'accensione delle luminarie di Udine e degli abeti natalizi donati dal Comune di Forni di Sopra alla città. La cerimonia prenderà avvio alle 16.30, sotto palazzo D'Aronco, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, di altri amministratori e dei referenti delle associazioni di categoria che hanno contribuito ad addobbare il centro storico.

Dopo l'accensione dell'abete di piazzetta Lionello, ovvero del pino che ha sostituito 'Spelacchio', posizionato e poi subito rimosso in quanto non proprio rigoglioso, il programma prevede l'accensione alle 17 dell'albero in piazza Duomo. Seguirà, infine, alle 17.20 l'apertura del mercatino natalizio allestito in piazza San Giacomo. Tutto si concluderà entro le 17.30, orario d'inizio della seduta del Consiglio comunale. Sempre domani, ma alle 11, nel Salone del Popolo in Municipio, l'amministrazione comunale presenterà il programma di inizitive e appuntamenti organizzati in città per il Natale.