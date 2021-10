Natale a Udine, torna la pista di pattinaggio in piazza Venerio

Torna la pista da pattinaggio in piazza Venerio. Confermato il Mercatino di Natale realizzato da Confartigianato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Prevista la realizzazione di videoproiezioni natalizie e di decorazioni luminose e la disposizione di due alberi di Natale in piazza Duomo e in via Lionello. È quanto prevede il calendario del Natale a Udine, cui la Giunta comunale ha dato il via libera stamattina approvando una delibera ad hoc dell’assessore Maurizio Franz.

Così Franz: “La novità rispetto all’edizione del 2020 è la riproposizione della pista da pattinaggio in piazza Venerio, che contribuisce a rendere più suggestiva l’atmosfera in una città che rivendica le sue radici mitteleuropee e intende dedicare particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. Luminarie ad hoc saranno posizionate per illuminare Palazzo D’Aronco, Palazzo Morpurgo e piazza Duomo. Saranno altresì illuminati i punti di accesso della città, ovvero Porta Aquileia, Torre Manin e Torre Villalta. Attività di video mapping saranno effettuate per valorizzare il Castello e luci dedicate illumineranno la stazione dei treni. Mi preme ringraziare l’amministrazione comunale di Tarvisio che ci ha donato gli alberi di Natale”.

Franz chiude: “L’accensione delle luminarie è prevista per il 26 novembre. Ringrazio le associazioni di categoria e i rappresentanti dei borghi storici e delle vie per il loro contributo per la realizzazione delle varie iniziative e colgo l’occasione per trasmettere un messaggio di vicinanza e convinto supporto ai gestori di attività: rispetto al 2020, ci sono i presupposti per un Natale più sereno e più libero, auspicando che tutti si attengano al rispetto delle normative vigenti”.