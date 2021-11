Natale al Museo del Duomo di Udine

Primi appuntamenti già da questa settimana con il Natale organizzato dal Museo del Duomo di Udine, con il contributo del Comune di Udine. Sono state ideate più iniziative volte ad approfondire il tema della Natività e dell’Epifania attraverso le opere e con particolari momenti musicali, che offriranno la possibilità di conoscere aspetti e temi relativi alla tradizione iconografica nel contesto dell’arte e della poesia in Friuli.



Si accenderanno sulle opere specifici focus che permetteranno di scoprire più da vicino dipinti e sculture, sia all’interno che all’esterno della cattedrale. Verranno così offerti momenti di libera contemplazione, come pure tour guidati specifici nelle date 3-9-10-12-17-23- 26 dicembre 2-7-9 gennaio alle ore 17.30, con appuntamento al Museo, è possibile inoltre fare richiesta in altre date per specifici gruppi.



Spazio alla musica e alla poesia con due concerti: domenica 5 dicembre alle 17 presso la Chiesa della B.V. della Purità, si esibiranno il Maestro M° Carlo Rizzi all’organo e Serena Falconieri come soprano, intrattenendo il pubblico sul tema della figura di Maria Vergine e Madre per comprendere il messaggio della nascita di Gesù e il ruolo di Maria, con brani musicali e letture.



Un omaggio alla Natività sarà invece il tema conduttore del concerto dell’attesissima Orchestra a Plettro "Città di Codroipo" APS,diretta dal Maestro Sebastiano Zanetti, in cattedrale il 19 dicembre alle 17. . Una coniugazione della tradizione musicale e letteraria con quella strumentale in Friuli.Infine, fino al 12 dicembre, nella sagrestia della cattedrale sarà ancora possibile visitare la mostra sul culto della Madonna della Ghiara.Per tutti gli eventi e i concerti, che sono inseriti nel programma natalizio del Comune di Udine è necessaria la prenotazione o la conferma all’indirizzo mail museo@cattedraleudine.it oppure rivolgendosi al Museo del Duomo, aperto dal lunedì al sabato con orari 10-12 e 16-18, domenica 16-18, chiuso il martedì.Green pass obbligatorio.