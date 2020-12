Natale all'Uncinetto a Gemona del Friuli

A sorpresa, "Natale all'uncinetto", la nuova iniziativa lanciata dal Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona, sta ottenendo un successo davvero incredibile. L'obiettivo di partenza era di realizzare un vero e proprio albero di Natale interamente fatto con le "granny square", le classiche mattonelle all'uncinetto della nonna. L’idea del Comitato è stata accolta da grande e inaspettato entusiasmo: lana e mattonelle sono arrivate a Gemona, oltre che da tutto il Friuli Venezia Giulia, anche dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Campania, dall’Emilia Romagna e dal Veneto. E insieme alle mattonelle sono arrivate lettere e messaggi commoventi, di unione, fratellanza e di sostegno a seguito della situazione che stiamo tutti vivendo.

Abbiamo quasi 3000 mattonelle e sono più di 200 le persone che hanno aderito donando lana, realizzando le "granny square" e collaborando fattivamente all’assemblamento degli alberi. Già, alberi... al plurale: perché, visto il gran numero di mattonelle raccolte, il Comitato delle Borgate del Centro Storico ha voluto fare uno sforzo ulteriore e per colorare il Natale e dare un segno di presenza in un momento così difficile, ha deciso di realizzare, oltre all’albero centrale posto nella Loggia del Municipio alto 2 metri e 20, altri due alberi di quasi 2 metri, diversi allestimenti in Piazza del Municipio e in Via Bini e PIU’ DI 70 ALBERELLI di diverse dimensioni da donare a tutte le attività commerciali e agli esercenti del centro storico, nonché alle attività aderenti alla Lotteria di Carnevale, a cui il Comitato Borgate del Centro Storico ha già dato il via.

I casi della vita ci hanno portati inoltre a stringere un gemellaggio - e relativo scambio di “granny square” - con un gruppo di “uncinettine” di Calamandrana (Asti) dove è stato realizzato un albero di 6 metri e il “Natale all’uncinetto” di Gemona ha pure aderito al progetto "Trivento - Gemona 2020 Natale al Borgo" insieme ad altre città italiane ed estere. L'idea del “Natale all’uncinetto” è partita nel mese di agosto come stimolo a "fare comunità" impegnando tutti gli appassionati di uncinetto in un progetto collettivo per Gemona del Friuli, coinvolgendo privati cittadini, associazioni, comitati di borgata e la Pro Glemona, in un momento storico che vede tutti fisicamente un po' distanti ma non per questo meno uniti. Il Progetto “Natale all’uncinetto” vede il fondamentale sostegno della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gemona.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Vivi il cuore di Gemona – Family Experience”, che per la sua valenza viene sostenuto dal Comune di Gemona del Friuli e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.