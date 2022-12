Natale con la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin

“Per Natale aiuta chi aiuta”. Questo il messaggio promosso dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin in questo periodo di festività: quest’anno sarà infatti possibile acquistare un regalo di Natale dal forte valore sociale, i gadget solidali della Fondazione che, nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e venerdì 23 dicembre, dalle 10 alle 19, al Centro commerciale Torri d'Europa, avrà un suo stand dedicato.

Un regalo solidale che rappresenta in primis un importante sostegno alle attività che la Fondazione porta avanti quotidianamente. I gadget che saranno disponibili presso lo stand sono: tazze, taccuini, ombrelli anti-vento, teli mare, polo manica lunga da adulto/a, magliette bambino/a dai 18 mesi ai 12 anni, felpe bambino/a dai 4 ai 12 anni, body da 1 a 15 mesi, shopper di tela e sacchetti per le scarpe.

La Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ha proseguito anche nel 2022 con le sue attività di accoglienza di minori stranieri affetti da patologie non curabili nei paesi di origine; di gestione del progetto CAS attraverso una convenzione con la Prefettura di Trieste; di gestione di un progetto di ‘’Social Housing” in Convenzione con l’Ater di Trieste e con l’ASL Triestina e attività sociali nella Microarea di Montebello (quartiere della città); di raccolta vestiario e generi di necessità per la popolazione in fasce di povertà a Trieste con il suo Centro di raccolta Elide; dell'organizzazione del Premio giornalistico Marco Luchetta.

La Fondazione a metà anno ha dovuto ridurre alcune delle sue attività, come ad esempio il Banco alimentare, per contenere i costi di gestione, effetto del calare delle elargizioni e della mancanza, nell’anno, di lasciti testamentari. Il 2022 è stato un anno atipico. Finora negli anni dal 2014 e fino al 2021 le chiamate ereditarie hanno permesso di mantenere la Fondazione in equilibrio finanziario. Nel 2022 non abbiamo avuto chiamate ereditarie. Conseguentemente, si è fatta e si fa molta fatica a continuare l’attività.

È possibile donare alla Fondazione in diversi modi: fondazioneluchetta.eu/sostienici/