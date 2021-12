Natale, Confcooperative Pordenone invita a regali solidali

In vista del Natale, Confcooperative Pordenone invita a pensare a regali solidali, che fanno bene a chi li produce oltre a chi li riceve. La "Guida ai regali cooperativi e solidali” - in versione cartacea e digitale sul sito - permette di scegliere tra i prodotti della cooperative Futura, Il Ponte, Arca, Il Piccolo Principe, Acli, e Granello.

“Queste cooperative curano progetti – ha spiegato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli, che guida anche il Consorzio di cooperative sociali Leonardo – i quali coinvolgono persone con disabilità e fragilità, lavorando materie prime provenienti dal territorio in un'ottica di produzione circolare attenta sia alla società che all'ambiente. Per questo abbiamo deciso in occasione del Natale 2021 di incentivare la conoscenza fra cooperative nostre associate dei prodotti delle cooperative sociali come valido ed importante regalo aziendale dal valore solidale”.

Vari i doni - cooperativi, solidali e a km0 - tra cui si può scegliere, dai panettoni alle ceramiche lavorate a mano, dai vini del territorio ai prodotti in vasetto dell’orto, taglieri in essenze di legno locale e indumenti in lana d’alpaca, solo per citarne alcuni e senza dimenticare le sempre gettonate ceste natalizie con tante proposte e l'oggettistica dedicata (comprensiva di addobbi per Natale).