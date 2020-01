Natale di Stolvizza verso il gran finale

Le atmosfere natalizie rivivono domenica pomeriggio 5 gennaio a Stolvizza con l'ultima spettacolare discesa della grande Stella dalla montagna Pusti-Gost e la successiva suggestiva rappresentazione del Presepe vivente.

Ancora quindi una bella occasione per vivere insieme un momento di grande emozione a Stolvizza che, oltre al tradizionale programma, proporrà molte sorprese: le dolci melodie natalizie dello Zampognaro Alessandro, l'escursione all'interno del Presepe di tutti i bambini presenti, l'inaspettata presenza, al termine della rappresentazione, della Befana che donerà a tutti i bambini presenti un bel dono a ricordo della indimenticabile serata e per concludere festosi e coloratissimi Fuochi d'artificio.

Questo il programma completo di un pomeriggio che il meteo prevede pieno di sole:

Dalle ore 15,00 Mercatini di Natale

Ore 16,30 aspettando la Stella - Musica e Animazione

Ore 17,00 Arrivo dello ZAMPOGNARO Alessandro

Ore 17,30 discesa della grande STELLA



A SEGUIRE: Salita insieme al Borgo Kikey

Rappresentazione del PRESEPE VIVENTE e arrivo dei Re Magi

Escursione guidata dei BAMBINI all'interno del Presepe

Arrivo inaspettato della BEFANA che donerà un riconoscimento a tutti i bambini presenti

Ore 19,00 FUOCHI DI ARTIFICIO e discesa per i vicoli del Borgo Kikey con visita dei Presepi esposti;

Al termine, sotto il tendone, Brindisi beneaugurante per un radioso 2020.



Nel corso della visita a Stolvizza i turisti potranno visitare il sistema museale della "Gente della Val Resia" e quello "dell'Arrotino" due contenitori che fanno vivere in chiave moderna ed interattiva la storia di questo caratteristico piccolo paese. Ma di rilevante importanza anche la Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, i Murales lungo via Udine, il Borgo Kikey oltre al Belvedere "Roberto Buttolo" e i non meno importanti locali "ALL'ARRIVO" in Piazza dell'Arrotino e "LA VECCHIA BOTTEGA" in resiano "TA STARA BUTEA" in Piazza Nuova.

Un ambiente fantastico, preparato a puntino dalla vivace Associazione "ViviStolvizza" che non ha lasciato nulla al caso presentando un programma quanto mai suggestivo ed in linea con le festose giornate natalizie. Una continuità organizzativa che vuole anche essere un messaggio a far comprendere a piccoli imprenditori che la Valle è pronta per ospitare attività artigianali, nella consapevolezza della significativa potenzialità lavorativa di questa gente di montagna.