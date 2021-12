Natale per due al Tiare Shopping

Il Natale è la festa più attesa e trova nella gioia di incontrarsi e di donare due dei suoi fondamenti. Aspetti che nel 2020 non sono stati agevolati dalle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19. Per questo motivo, in occasione delle festività del 2021, il Meeting Place Tiare Shopping ha voluto raddoppiare la possibilità di festeggiare creando l’iniziativa “NATALE x 2”, un concorso che permette il doppio di possibilità di vincere!



Dall’8 al 24 dicembre tutti coloro che sceglieranno il Tiare per fare i regali o i loro acquisti per un totale di almeno 25€ (anche su più scontrini) potranno partecipare all’estrazione dei regali che il Centro mette in palio per loro: per ben due volte potranno vincere centinaia di premi immediati in gift card da 10, 20, 50 e 100 € e concorreranno inoltre anche alla maxi estrazione finale che prevede fino a 1000 € di shopping!



Come funziona nel dettaglio? Al desk del Concorso (aperto tutti i giorni con orario 10-20, tranne il 24 dicembre quando l’orario sarà 10-17.30) si riceverà una cartolina per ogni 25 euro spesi. Ciascuna cartolina è dotata di un codice che andrà utilizzato nella postazione n° 1 per tentare la prima vincita immediata e nella postazione n° 2 per sfidare una seconda volta la sorte. In caso di vincita immediata la postazione emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto che si potrà ritirare subito.



Tramite la giocata alla postazione n° 2 avverrà l’iscrizione all’estrazione finale, prevista entro il 15 gennaio 2022, che sarà notificata per telefono al vincitore.Le Gift Card in premio sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Tiare Shopping, incluso l’Ipermercato, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non possono essere sostituite;hanno validità 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura del Meeting Placenon vengono sostituite in caso di furto, smarrimento o danneggiamento;non danno diritto al resto in caso di utilizzo parziale.I partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le finalità relative alla campagna buoni ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). I dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le sole finalità connesse o strumentali alla campagna buoni e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento. Il trattamento avverrà mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato mediante sia supporti cartacei sia mezzi informatici.Regolamento completo qui: https://www.tiareshopping.com/-/media/images/b2c/italy/villesse/events/2021/12_dicembre/regolamento_concorso_tiare_12_2021.ashx