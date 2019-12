Natale tutto l’anno

A Natale puoi ...fare quello che non puoi fare mai! È davvero così.

Alcune persone hanno quasi paura di sognare, di esternare i loro desideri, anche più piccoli e innocui, quelli che magari sono un po’ fuori dalle regole, non osano sperimentare.



È successo a Maddalena. Desidera, da quando era solo una bambina avere un letto a baldacchino, ma da grande non ha avuto mai il coraggio di comprarselo, pensando fosse infantile. Ultimamente è anche affascinata dalle catene luminose che si possono trovare in tutte le dimensioni forme e colori, in questo periodo in particolare. Voleva che anche a casa sua si potesse illuminare in questo modo; poiché non lo aveva mai visto fare a nessuno, pensava che fosse un’idea folle.



Oltretutto, conscia della sua inesperienza, era frenata dall’idea di quanto potesse essere anche pericoloso. Quando le ho fatto notare che i geni spesso sono stati inizialmente confusi con i folli e che “giudicare” non fa parte del mio modo di vivere e pensare si è fatta coraggio, mi ha esposto i suoi desideri. Maddalena poco dopo ha capito che ero più pazza di lei! Ecco così che ha preso forma la sua camera da letto, stiamo anche ipotizzando, dopo una periodo di test, di uscire dai suoi confini

Acquistato un letto a baldacchino bianco, molto semplice e lineare, un paio di tende luminose molto grandi, le abbiamo utilizzate al posto del tessuto a ricoprire il tetto del baldacchino.



Abbiamo fatto scendere le frange ai lati fino a terra. Con costi molto contenuti, ma con l’impegno a uscire dalla sua zona di confort, Maddalena si è regalata il sogno che alimentava da quando era bambina. Questo progetto è stato il suo auto-regalo di Natale, ma il vero regalo che ha fatto a se stessa è stato lasciarsi andare e incominciare ad accettarsi e volersi bene per davvero!



La magia del Natale:

Maddalena è ri-nata!

La “traduttrice di sogni” ha colpito ancora!