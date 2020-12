Natale, un regalo speciale per bimbi in difficoltà

In questo Natale particolare, in cui saremo tutti un po' più lontani, nasce un'iniziativa di solidarietà per far sentire il calore delle feste anche ai bambini bisognosi. L'idea si chiama 'Scatole di Natale' e, da Pordenone, in breve si è allargata anche a diverse altre località della nostra regione. Partita su impulso di Elisa Zanussi e Giovanna Coppola, ha subito trovato la collaborazione di Croce rossa, volontari Claun di Corsia, Emporio della solidarietà, Caritas e Parrocchia di Bannia Fiume Veneto.

Come funziona? Basta prendere una semplice scatola da scarpe e metterci dentro: una cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, coperta ecc.); una cosa golosa (caramelle, cioccolata ecc); un passatempo (libro, rivista, matite colorate, gioco ecc.); un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, dentifricio ecc.) e un biglietto gentile... un pensiero o disegno fatto col cuore.

La cosa calda e il passatempo possono essere “usati” ma devono essere in buono stato; per la 'cosa golosa' dolciumi o caramelle sarebbero apprezzatissimi (cibo non deperibile, confezione integra); per il prodotto di bellezza vanno bene un dentifricio o uno spazzolino per bambini, un bagno schiuma, una spugna per bagnetto, una crema, dei fermagli per capelli, un pettine, ecc. (tutto integro). Per il biglietto, sono perfetti un disegno fatto dal vostro bambino e/o un pensiero dettato dal cuore.

Una volta inserito tutto, potete incartare la scatola, indicando sempre sesso ed età del contenuto.

Per la consegna, nel rispetto delle misure anti-Covid, sono stati individuati diversi punti di raccolta (qui l'elenco completo).

"La felicità è reale solo quando è condivisa e sarà immensa per chi riceverà in dono queste scatole!", spiegano le organizzatrici. "Grazie per la vostra partecipazione, insieme cerchiamo di far arrivare la magia del Natale anche a chi ne ha più bisogno".