Nataleconnoi, la proposta UdineIdea-Hattivalab Onlus

Un logo, un’immagine, un messaggio di unità per il periodo natalizio, ma anche, in prospettiva, per trasmettere al cliente l’idea della comunanza d’intenti in questa lunga e difficile congiuntura segnata dalla pandemia.

Il centro commerciale naturale UdineIdea, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Hattivalab, propone il “marchio” #Nataleconnoi, per raccontare ed accomunare la città nella sua anima Sociale e nella completezza della sua offerta commerciale, artigianale, culturale e dell’accoglienza.

Non a caso il nuovo direttivo di UdineIdea le rappresenta tutte.

Le attività che recepiranno la proposta, acquistando i talloncini adesivi appositamente realizzati per completare con #Nataleconnoi i prodotti, i regali od i servizi in vendita in questo periodo di festa, contribuiranno al sostegno della Onlus Hattivalab e trasmetteranno al cliente-consumatore il messaggio di condivisione dei valori sociali che uniscono commercio ed artigianato di vicinato, e che caratterizzano l’offerta economica del centro cittadino.