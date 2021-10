Nature beats, alla scoperta della Biosfera Alpi Giulie

Si terrà a Moggio Udinese l’evento “Nature beats” voluto dai ragazzi della consulta dei giovani della riserva di biosfera MAB Unesco Alpi Giulie che insieme al parco e grazie alla collaborazione della Pro loco di Moggio Udinese, hanno pensato un pomeriggio ricco di proposte ed attività per avvicinare i giovani ai temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente, con particolare riferimento ai luoghi del nostro vivere e alle sfide anche economiche e sociali che abbiamo davanti.



L’evento si svolgerà sabato 9 ottobre a partire dalle ore 14.00, e alternerà proposte sportive ad una lezione di yoga, per poi proseguire con una conferenza sui temi del vivere in montagna e con un concerto finale previsto alle ore 21.00.

Di seguito un maggior dettaglio delle attività:



ARRAMPICHIAMO Ore 14.00 - 17.00

Attività dedicata agli amanti dei moschettoni, corde, adrenalina e pareti verticali, per imparare e/o migliorare le tecniche di arrampicata, il tutto in sicurezza assieme ai ragazzi dell’associazione “Chiodo Fisso” di Tolmezzo.



TECNICHE BASE DI MOUNTAIN BIKE Ore 14.00 - 17.00

LEZIONE YOGA Ore 14.00 - 17.00

LA MONTAGNA CHE RESISTE - CONFERENZA Ore 17.00 - 19.00

Il materiale per l’attività sarà fornito dall’associazione stessa.Ritrovo: presso la palestra comunale di Moggio UdineseRoberto Tomat assieme ai ragazzi del “Centro Nazionale MTB M.U.E.C.” vi accompagneranno in un pomeriggio dedicato alla Mountain Bike e alle tecniche base per un utilizzo su diversi tipi di tracciato.I partecipanti sono invitati a portare la propria Mountain Bike e un casco a normaRitrovo: parcheggio della pizzeria “la corte dei miracoli” a Moggio Udinese.La lezione avrà come obiettivo quello di lavorare sulla respirazione e sul rilassamento, con benefici per tutto il corpo, dalla postura all’ossigenazione dei muscoli. In questo periodo poi, fare yoga è molto utile perché stimola il sistema immunitarioRitrovo: presso l’Abbazia di San Gallo a Moggio Udinese.Gli ospiti di questa conferenza, moderati da Vanni Treu, porteranno la propria esperienza nell’ambito di una riflessione sullo spopolamento delle aree interne per fornire un orientamento e far vedere che ci possono essere delle opportunità concrete di lavoro e impegno soprattutto per i giovani di questi nostri territori.La natura e l’ambiente saranno al centro delle esperienze quali opportunità non solo lavorative, ma anche di resistenza e promozione dei territori della Riserva di Biosfera delle Alpi GiulieRitrovo: presso Polifunzionale “Romano Treu” a Moggio Udinese.Concerto con i “Wooden Legs” - Ore 21.00Per partecipazione e info sulle diverse attività, conferenza e concerto contattare la Proloco Moggese: proloco@moggioudinese.info - tel. 0433/51514Obbligo di green pass e rispetto delle disposizioni Covid 19