Neanche la pandemia ferma la Calicanto Onlus

Vedere una pianta fiorita anche nei mesi invernali può sembrare impossibile, ma non per il Calicanto, il cui nome in greco significa “fiore d’inverno”, ispirato alla capacità di questo particolare arbusto di produrre, anche nei mesi più gelidi, piccoli e profumatissimi fiori gialli. Non è un caso che l’associazione sportiva Calicanto Onlus di Trieste, che fornisce e promuove servizi di sport integrato tra ragazzi abili e disabili, abbia deciso di chiamarsi proprio così: sempre attiva, offre servizi tutto l’anno, grazie all’intuizione controcorrente di Elena Gianello, professoressa di educazione motoria presso un istituto superiore di Udine e Presidente della Onlus.

“L’associazione nasce nel 2001, anche se l’attività dello sport integrato parte nel 1996 al Carducci di Trieste, dove insegnavo. La nostra Onlus collabora con molte scuole, ma non solo. Forniamo servizi dalla primaria fino a giovani poco più che trentenni. A livello associativo siamo circa 150: offriamo basket, pallavolo, calcio, vela, settimana bianca e verde. Ospitiamo ragazzi abili o che presentano disabilità di qualunque natura: relazionale, fisica o sensoriale. Caratteristica fondamentale è dare a chi la frequenta la possibilità di fare quello che più si desidera, rispettando identità e passioni”.

In che modo la pandemia ha influenzato le vostre attività? “Certamente il Covid ha castigato anche noi, come tutti. Essendo le palestre chiuse, ci siamo dovuti inventare un progetto nuovo, proponendo attività motoria a piccoli gruppi, valorizzando il territorio della città di Trieste. Anche una semplice passeggiata offre un’opportunità di movimento preventivo, che tutela la salute: il primo attrezzo con cui dobbiamo lavorare è il nostro corpo. I ragazzi ne hanno sicuramente risentito, soprattutto durante la prima ondata, ma anche in quel caso ci siamo organizzati proponendo delle sfide di attività motoria a distanza, tramite social, riscoprendo giochi popolari come “campana”, e siamo addirittura riusciti a farli suonare”.

La Calicanto non è solo sport quindi… “No. L’attività è suddivisa in tre grandi settori: il primo è sicuramente quello dello sport, anima dell’associazione. In più dal 2010 abbiamo la Calicanto band. Non si tratta di musicoterapia, ma di musica integrata dove ragazzi abili e disabili collaborano suonando e componendo. Ultimamente stiamo cercando di promuovere anche il lavoro integrato, in modo da facili tare l’ingresso dei disabili nel contesto occupazionale”.

In che modo i normodotati si avvicinano all’associazione? “Sicuramente per curiosità ma, una volta formati ed educati alle diversità, imparano ad accettarle, gestirle e a non averne più timore. L’attività sportiva della Calicanto valorizza proprio i principi di cittadinanza e costituzione di cui si parla tanto nelle scuole, che dovrebbero essere alla base per educare il futuro cittadino, consapevole dei propri diritti e doveri. L’integrazione e l’inclusione che vediamo sono reali e tangibili: anche al di fuori dell’associazione, i ragazzi si vedono e si frequentano. In questo particolare momento non vivono un vero distacco, in quanto restano in costante contatto telefonico e via social”.