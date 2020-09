Nel bosco NelBan torna L'Albero degli Skrat

La Pro Loco Colloredo di Soffumbergo organizza, per domenica 27 settembre, l'evento L'Albero degli Skrat nel bosco NelBan. Il ritrovo è alle ore 9.30, alla chiesetta dei SS. Giovanni e Paolo di Colloredo di Soffumbergo (Faedis), poi partenza in auto verso il circuito NelBan. All’Ancona, dopo aver parcheggiato le auto, si imbocca un breve tratto di sentiero della durata di circa 30’. L’evento si svolge in ambiente boschivo collinare con un dislivello massimo di 85 metri e ha una durata di circa 3 ore con dei momenti artistici.



E' raccomandato l'abbigliamento sportivo, pedule da escursione ed eventuali racchette.

In ottemperanza alle normative vigenti l’evento è riservato ad un numero limitato di persone con obbligo di mascherina nel caso non sia possibile il distanziamento sociale (2 m).



Contributo spese 5 euro (include l’assicurazione per i partecipanti). Info e Prenotazioni wapp 3396554561 o info.soffumbergo@gmail.com.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 8 novembre 2020