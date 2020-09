Nel cuore di Fagagna una fiera del fashion all’aperto

“Shopping in piazza a Fagagna”: si chiama così l’evento che valorizzerà il centro storico sabato 12 settembre. A coronamento dell’edizione numero 130 della tradizionale Corsa degli Asini, la piazza Unità d’Italia – che domenica scorsa ha ospitato la manifestazione asinina - prenderà tutt’altra forma, trasformandosi in un esclusivo palcoscenico all’aperto.

A partire dalle 15.30, si potranno, infatti, scoprire le nuove tendenze per la stagione autunno-inverno 2020, proposte direttamente dalle attività commerciali del paese, le quali esporranno le proprie vetrine e competenze ai visitatori dell’insolito open-space in piazza Unità.

Non ci saranno solo stand dedicati alla moda, ma anche cosmesi, cura della bellezza, proposte di viaggio, oltre che angoli con spettacoli d’intrattenimento a base di musica, acrobati, flow-art, fachiri e molto altro ancora: una speciale versione “anti-Covid” della tradizionale sfilata di Moda Sotto le Stelle. Quest’anno, adeguandosi alle misure di distanziamento imposte, gli organizzatori ed espositori del mondo fashion collinare, solitamente impegnati in passerella, non si sono arresi, ma al contrario hanno pensato di ricreare un esclusivo salotto in una location d’eccezione quale il centro di Fagagna.

Per l’occasione sarà aperta e visitabile la corte di Casa Asquini, sita a pochi passi dalla piazza centrale. Una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’elegante giardino, in tre turni alle 16.30, 17.30 e 18.30. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Fagagna (Tel. & Whatsapp: 0432 812162).

Durante tutta la manifestazione, inoltre, non ci saranno solo eccellenze della moda, ma anche quelle enogastronomiche, grazie alla Pro Loco di Fagagna, la Pasticcieria San Giacomo e la Latteria del Borgo Centro che faranno assaggiare le loro sfiziosità a tutti i visitatori. Alle 23 un brindisi concluderà la giornata.