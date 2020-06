Nel Friuli occidentale parte la raccolta del vetro per colore

Il vetro si sdoppia, per migliorarne la qualità e per difendere il colore “trasparente” che rischia di scomparire. L’iniziativa, promossa da Ambiente Servizi e presentata oggi nella cittadina di San Vito al Tagliamento che vanta una lunga tradizione con il mondo del vetro, vedrà l’avvio della raccolta separata del vetro a partire dal 1 gennaio 2021 nei Comuni serviti dalla multiutility. Il vetro dunque non dovrà solo essere diviso dagli altri materiali, ma dovrà anche essere separato in base al colore.

Se questa è un’abitudine ormai radicata nei Paesi nordici, in Italia è una novità e il progetto targato Ambiente Servizi è il primo del suo genere. Il nuovo servizio è stato progettato con il sostegno il Coreve (Consorzio recupero vetro, che fa parte del sistema Conai) e approvato all’unanimità in occasione dell’ultima assemblea intercomunale che riunisce i Comuni serviti dall’azienda sanvitese. L’obiettivo è valorizzare ancora di più i materiali raccolti, in perfetta sintonia con le strategie che l’Azienda ha sempre perseguito sin dalla sua costituzione e che hanno consentito di raggiungere nel 2019 una percentuale di raccolta differenziata pari all’ 82,47%, con un costo del servizio tra i più bassi d’Italia.

Il Presidente di Ambiente Servizi, Isaia Gasparotto: “I risultati sin qui raggiunti, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale sono solo il punto di partenza per i nostri obiettivi e risultati futuri”. Tra i riconoscimenti ricevuti in Italia da Ambiente Servizi il più recente è il Top Utility Award, arrivato a febbraio per le migliori performance operative tra le utilities italiane. La Società è conosciuta anche a livello internazionale: Ambiente Servizi ha conseguito il CEEP grazie al progetto di economia circolare e l’impiego di mezzi alimentati con il biometano prodotto dal rifiuto organico raccolto. Il Premio è riservato alle aziende con le migliori performance sulla sostenibilità a livello europeo.

Il Sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie: “Il progetto di raccolta differenziata del vetro colorato e incolore rappresenta una iniziativa particolarmente innovativa già in atto nei Paesi nordici, che contribuirà a portare l’Italia sui livelli di eccellenza in Europa. Iniziativa pienamente sostenuta dai Comuni soci di Ambiente Servizi, che segue il percorso dell’economia circolare. Sarà importante un’azione corale nella differenziazione perché la soluzione più semplice e meno costosa, collaudata nei Paesi che hanno raggiunto alti livelli di recupero e riciclo, è quella della separazione “manuale” e dunque con il contributo degli utenti. Va inoltre ricordato che l’iniziativa concorre nell’accedere a contributi utili al calmieramento delle tariffe”.

Il programma del progetto legato alla raccolta separata del vetro, vedrà l’avvio dopo l’estate con una apposita campagna informativa indirizzata agli utenti oltre che la sostituzione sul territorio servito dei contenitori stradali attualmente utilizzati per le raccolte, con nuovi modelli, appositamente identificati, utili al conferimento separato del vetro colorato da quello non colorato. Il servizio sarà svolto con i nuovi mezzi a biometano che consentiranno anche una riduzione dei carichi di lavoro per gli addetti alla raccolta. Un progetto a tutto tondo che migliorerà la qualità del servizio erogato, puntando a maggiori efficienze degli stessi, riducendo i carichi ed aumentando la sicurezza dei lavoratori con lo sguardo sempre fisso sull’obiettivo della riduzione degli impatti ambientali.