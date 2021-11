Nel Golfo di Trieste A, lo yacht più grande al mondo

Impossibile non notarlo ormeggiato al largo del Golfo di Trieste per la sua mole eccezionale. Si tratta dell'imbarcazione del miliardario russo Andrey Melnichenko che ha fatto la sua comparsa qualche giorno fa nel golfo. Lo yacht privato, il Sailing Yacht A, è dotato di tre alberi per la navigazione a vela assistita ed è il più grande al mondo con oltre 142 metri di lunghezza e dotato di tre alberi, di cui quello maestro alto 90 metri, e pesca dieci metri. Di casa anche in Italia, ogni avvistamento lungo le nostre coste fa notizia, perchè con queste dimensioni A non passa certo inosservato!

Anche perché lo yacht - da 400 milioni di euro -, come si vede anche nella foto realizzata da Giovanni Montenero, si staglia all'orizzonte con la sua imponenza. Disegnato da Philippe Starck e costruito in Germania è stato varato nel 2015. L'imbarcazione è anche dotata di una chiglia con vetrata per ammirare il fondale marino, e di una pista di atterraggio per elicotteri su uno degli otto ponti.

Notevole anche la capienza: 20 passeggeri e 54 membri dell'equipaggio. A, che è stato chiamato così per risultare primo nei registri, non è secondo a nessuno, il messaggio è giunto chiaro e forte.