Nel presepe del vescovo Mazzocato la statuina dell'infermiera anti-Covid

La Coldiretti Udine, con il presidente Gino Vendrame, ha consegnato al vescovo Andrea Bruno Mazzocato una statuina che raffigura un’infermiera, simbolo dell’impegno e del sacrificio del mondo della sanità per la cura delle persone colpite dalla pandemia. L’opera è stata realizzata in esclusiva dalla bottega d’arte presepiale La Scarabattola di Napoli ad opera dei fratelli Scuotto.

"Un’iniziativa che accomuna il mondo dell’agricoltura a quello socio-sanitario – commenta Vendrame –: tra rischi e difficoltà, agricoltori, medici e infermieri non hanno mai smesso di lavorare in questi mesi per garantire salute e approvvigionamento alimentare delle famiglie".

La statuina, prosegue il presidente di Coldiretti Udine, "vuole essere un ringraziamento a tutte le persone che si impegnano senza titubanza per il bene della comunità in questa congiuntura così difficile".