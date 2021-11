Nell’antico borgo il Natale è già arrivato

Il Natale al Borgo dei Conti della Torre, in comune di Morsano al Tagliamento, è già arrivato. È in pieno svolgimento, infatti, il collaudato appuntamento con “Anteprima Natale” che si svolge durante tutti i quattro fine settimana di novembre. Dopo l’inizio, prosegue il 13 e 14, il 20 e 21 e, infine, il 27 e 28 novembre. È qui possibile trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera magica del Natale che, negli spazi dedicati dell’antico Borgo, offre a ognuno la possibilità di deliziare i propri sensi. Le botteghe disseminate nella villa padronale, nella barchessa, nelle residenze contadine di recente ristrutturate, ospitano poliedrici e raffinati espositori: gli affezionati sanno che ogni anno “Anteprima Natale” di Borgo dei Conti della Torre offre novità in termini di iniziative, proposte e idee-regalo, il tutto in una ‘passeggiata nel passato’ attraverso un borgo che è stato sapientemente riportato allo splendore originario con cura e attenzione particolari alla semplicità dei particolari. Renne, slitte, gli immancabili Babbi e le musiche calano ogni visitatore nella magia del Natale che miracolosamente a Morsano arriva un mese prima.