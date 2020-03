Net, numero verde e mail per l'emergenza

Di fronte a eventi che vanno fuori dall'ordinario, dobbiamo applicare misure straordinarie di conseguenza. Ed è per questo che Net SpA, l’azienda che gestisce la raccolta e il trattamento di circa 90 comuni all’interno della Regione, ha messo a disposizione un numero di telefono e un indirizzo email per tutte le segnalazioni che riguardano l’emergenza Covid-19.

L’azienda, da diverse settimane, ha adeguato i processi di gestione, logistici e organizzativi per far fronte all’emergenza, consapevoli di gestire un servizio essenziale per la salute dei cittadini.

"Come sempre, ma in particolare in questo drammatico momento, noi abbiamo sempre messo la salute dei cittadini e dei nostri lavoratori al primo posto. E così continueremo a fare", esordisce il direttore generale di Net Massimo Fuccaro. "Questo approccio richiede molti sforzi da parte di tutti gli attori in campo, ma non siamo disposti a scendere a compromessi sulla salute e faremo di tutto per mantenere gli alti standard igienico sanitari che ci hanno sempre caratterizzato. Eroghiamo un servizio pubblico essenziale e vogliamo farlo con il massimo dell’impegno. Tutte le nostre forze sono ora interamente incentrate su Covid-19 e su come Net può erogare meglio possibile il servizio".

"È la prima volta in cui il mondo affronta questo tipo di situazione e il nostro stato d’animo è di forte preoccupazione per gli eventi che lo stanno travolgendo, ma la preoccupazione ovviamente riguarda anche riuscire ad erogare il nostro servizio al meglio, ottemperando a tutte le disposizioni che sono state date e che abbiamo tempestivamente adottato ed è proprio per questo che mettiamo a disposizione un numero di telefono dedicato ed un indirizzo email dedicati", prosegue Fuccaro.

"Faremo di tutto per svolgere il nostro servizio con continuità mettendo la salute di tutti al primo posto, come abbiamo sempre fatto, in tutti i comuni in cui operiamo", conclude Fuccaro.