Net promuove il 'casa per casa' a Udine

Tempo di un primo bilancio per il nuovo sistema di raccolta 'casa per casa' a Udine. “Siamo davvero soddisfatti del nostro lavoro e della risposta davvero eccezionale dei cittadini udinesi" esordisce il direttore di Net Massimo Fuccaro. "L’impegno intenso e le attività messe in campo in questi mesi nelle altre circoscrizioni e - non ultima, a partire da agosto, nell'ex settima circoscrizione - sta portando i suoi frutti. I numeri lo dicono chiaramente: con circa 80.000 cittadini serviti, il 'casa per casa' continua a mantenere elevati standard di raccolta differenziata – la media dei primi nove mesi è all’82,4% - ma consolida anche un’ottima qualità delle varie frazioni di rifiuto che raccogliamo".

"Un particolare ringraziamento, da parte della società, va ai cittadini della ex Circoscrizione 7 - l’ultima in ordine cronologico ad aver avviato il servizio – per avere contribuito a mantenere ad alti livelli la raccolta differenziata e comunque a tutti i cittadini che stanno collaborando costantemente ogni giorno con sensibilità, attenzione e costruttività contribuendo in maniera fondamentale nel rendere efficace ed efficiente questo nuovo sistema di raccolta".

“Grazie al nuovo sistema – prosegue Fuccaro - i cittadini sono ancora più attenti a differenziare i rifiuti, consolidando un trend che ci attesta al di sopra la media nazionale dei capoluoghi di provincia. Se questi dati saranno certificati anche nei prossimi mesi, Udine potrà ambire a essere tra le prime città in Italia per quantità e qualità di raccolta differenziata. Questo risultato ambientale abbinato a quello economico, ossia con la permanenza di Udine nelle primissime posizioni all’interno della classifica delle città con le tariffe (Tari) più economiche d’Italia (Rapporto annuale CittadinanzAttiva), non potrà che renderci orgogliosi e soddisfatti dell’importante sfida che stiamo vincendo. La sostenibilità per Net è il risultato di un solido equilibrio tra i valori sociali, economici e ambientali” conclude il Direttore Fuccaro.

Non mancano, però, le critiche, a partire dall’analisi in chiaroscuro del nuovo metodo di raccolta di Consumatori Attivi. “Gli utili di Net per il 2019 sono quintuplicati rispetto al 2018, salendo a 1,27 milioni di euro, che sono stati divisi tra i soci, tra cui il Comune di Udine, a cui sono spettanti 818 mila euro. La giunta di Udine a più riprese ha rassicurato i cittadini che la Tari non sarebbe aumentata. Nel 2019 sono stati effettuati investimenti milionari per ‘mettere a terra’ gradualmente il nuovo sistema di raccolta rifiuti, destinato a invadere le caotiche, affollate nonché trafficate vie della città con ingombranti bidoni e bidoncini e a mettere all'opera una farraginosa macchina organizzativa per garantire una raccolta non sempre impeccabile”, denuncia l’associazione.

“Arriva l'emergenza epidemiologica che porta con sé, quale conseguenza, anche un’importante crisi economica che riguarda le attività produttive ma, a ricaduta, anche i cittadini. Nella decretazione d'urgenza di derivazione governativa viene data la possibilità ai Comuni, con propria delibera, di riconoscere uno sconto del 30% anche sulla Tari ai cittadini che operano per l'addebito automatico della stessa sul proprio conto corrente al fine di alleggerire il carico fiscale ai virtuosi (in considerazione del periodo economico che stiamo vivendo). Ma il Comune di Udine delibera l'aumento (seppur di pochi punti percentuali) della Tari sia per le attività economiche sia per i cittadini”, spiegano ancora da Consumatori Attivi.

“Il consigliere Giovanni Govetto, presidente della Commissione ambiente del Comune, afferma che il 'casa per casa' porterà a un risparmio in quanto Udine sarà ancora più virtuosa. Sul fatto di essere virtuosi ci crediamo, ma sul risparmio no! Il sistema 'calato' a Udine necessita di quei correttivi che possano renderlo adatto a una città, con zone a diversa densità abitativa e in alcuni casi molto caotiche. Quindi, sì a cassonetti con conferimento controllato e/o interrati nelle aree a maggiore densità abitativa così come deliberato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2019. No alla città dei bidoni e bidoncini!”, conclude l’associazione.