Net, uffici chiusi al pubblico fino al 3 maggio

Uffici chiusi al pubblico per Net Spa fino al 3 maggio, in base a quanto stabilito dal DPCM del 10 aprile, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Sulla fruibilità dei Centri di Raccolta Comunali la clientela può contattare direttamente il proprio Comune di residenza telefonicamente o visionando il rispettivo sito internet istituzionale.



NUMERO VERDE 800 520 406

Sportello TARI online: www.sportello.netaziendapulita.it

Per altre informazioni: www.netaziendapulita.it