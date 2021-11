Neve in montagna, pioggia sul resto della regione

Si abbassano le temperature e come da previsioni, è arrivata - copiosa - la neve sulle Alpi e parte delle Prealpi del Friuli, in particolar modo nel Tarvisiano. Cambia il panorama volgendo lo sguardo a nord, osservando le montagne della nostra regione. Pioggia, invece, e cielo coperto sul resto della regione.

Imbiancati il Monte Zoncolan, il Canin e il Monte Santo di Lussari. Ancora in attesa di fiocchi Piancavallo, Sappada e Forni di Sopra.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe diventare sempre più bianca. E’ infatti prevista neve anche sul fondo valle: tra sabato e domenica, la neve dovrebbe cadere oltre i 5-600 metri sulle Alpi e sopra i 1000 metri sulle Prealpi. Diversi i mezzi spazzanave e spargisale in azione in diversi comuni dell'Alto Friuli o della Carnia.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di Arpa Osmer Fvg per il week end.

Venerdì 27



Sabato 28

Domenica 29

Cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti specie di notte e al mattino; mentre nel pomeriggio saranno possibili fasi senza pioggia su pianura e costa. Neve oltre i 1300 m circa al mattino poi oltre i 1000 m circa ma nel Tarvisiano possibile fino a fondovalle.Cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti specie nelle ore notturne e al mattino mentre nel pomeriggio, su pianura e costa, saranno possibili qualche schiarita ma anche dei rovesci. Neve oltre i 600 m circa sulle Alpi e 1000 m sulle Prealpi. Sulla costa soffierà Libeccio da moderato a sostenuto.Nuvolosità variabile con precipitazioni sparse, più frequenti di notte e prima mattina, con neve sui monti oltre i 500 m circa. In giornata ci sarà qualche schiarita, ma nel pomeriggio su pianura e costa saranno possibili locali rovesci anche temporaleschi con qualche fase di neve anche a quote più basse. Sulla costa soffierà Libeccio moderato. Nella notte verso lunedì sereno, molto freddo sui monti e gelate anche in pianura.