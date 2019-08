Nicol Reia di Trieste è Miss Sorriso

Nicol Reia, 19 anni di Trieste si è aggiudicata ieri sera, al termine di uno spettacolo televisivo in diretta su Telefriuli il titolo regionale di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” conquistando così l’accesso alle “prefinali nazionali” di “Miss Italia”.

Nicol, diplomata al liceo economico-sociale gioca a pallavolo e ama andare in bicicletta; tra gli attori preferiti, Leonardo di Caprio, il programma televisivo, “X Factor” e, tra i personaggi della televisione apprezza molto Gerry Scotti. La sua aspirazione sarebbe quella di intraprendere una carriera di indossatrice. Nicol è arrivata alla finale di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”, dopo aver vinto lunedì sera la selezione a Duino Aurisina.

L’incoronazione è avvenuta al termine di una piacevole trasmissione televisiva, organizzata dalla direzione dell’emittente e dallo staff dell’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale del concorso dove 19 concorrenti hanno sfilato in abito elegante, body e, per rendere omaggio agli ottant’anni di “Miss Italia”, con costumi da bagno e abiti d’epoca degli anni cinquanta, sessanta e settanta.

Presentati da Michele Cupitò sono intervenuti anche il cantante Beppe Lentini, la giovanissima cantante Chiara Disanto di Fontanafredda, vincitrice di “Friultalent”, il comico Sdrindule e i ballerini del Club Diamante FVG.

All’inizio della trasmissione è intervenuta telefonicamente Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, per portare un saluto alle concorrenti e per parlare degli ottant’anni del concorso. Nelle prossime settimane sono in programma altre finali regionali, in attesa della finalissima di giovedì 22 agosto quando, al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro si eleggerà “Miss Friuli Venezia Giulia”.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.