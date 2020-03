Nidi comunali, le educatrici salutano i bimbi con un video

Il Comune di Pordenone lancia un’altra iniziativa rivolta ai bambini più piccoli. Le educatrici dei due nidi comunali “il Germoglio” e “Aquilone” si sono attivate fin da subito per entrare con i propri volti e le proprie voci nelle case dei loro pargoletti. Ora lo fanno anche tramite video pubblicati sulla pagina Facebook del Municipio.



A ideare la campagna, denominata #restiamoincontatto, è stato il consigliere regionale e comunale Alessandro Basso, che supporta il sindaco Ciriani nelle iniziative e nei progetti legati all'istruzione.



“Si tratta – spiega Basso - di uno dei modi più immediati e semplici per far sentire ai più piccoli, disorientati di fronte a questa situazione inedita, che i loro adulti di riferimento ci sono”.



Nei video le educatrici salutano i piccoli, li confortano, raccontano storie. Tra i video anche quello della coordinatrice pedagogica del Comune, Fabia Genoni, che fornisce consigli ai genitori.

Successo anche per l'altra iniziativa del Comune accompagnata dall'hashtag #andratuttobene, con centinaia di foto inviate dai bambini e pubblicate sempre sul canale Facebook.