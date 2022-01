Nidi d'infanzia, iscrizioni al via a Gradisca d'Isonzo

Sono aperte le iscrizioni ai nidi intercomunali di Gradisca d'Isonzo per l’anno educativo 2022-2023. I moduli per le domande di ammissione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nidi-intercomunali.it nella sezione documenti.



Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’indirizzo comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it.



Termine ultimo per la consegna della domanda d’iscrizione, al fine dell’elaborazione della graduatoria, è venerdì 18 febbraio 2022.